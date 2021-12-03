В Литературном музее открылась фотовыставка Сергея Пономарева

03.12.2021 | 20:40

В Литературном музее открылась фотовыставка заслуженного работника культуры России, журналиста Сергея Пономарева «Персоны». Вернисаж стал своеобразным подарком к юбилею автора, на котором он рассказал об одной из любимых фотографий.

«Она была сделана длиннофокусным объективом, я стоял довольно далеко от места и приблизил. Даже не видел, кого сфотографировал, но здесь две великолепные женщины, которых я боготворил, - это Любовь Преснякова, моя соседка, участник Великой Отечественной войны, и Татьяна Мартыненко, вообще гениальный человек, почетный гражданин Пензенской области, родоначальник туризма и, в частности, детского туризма», - отметил заслуженный работник культуры РФ Сергей Пономарев.

Среди гостей, приглашенных на открытие фотовернисажа, оказалось много давних друзей автора.

«Человек был моим студентом. Я первый год начинал работать, это был 1973-й, а Сережа поступил на первый курс естественно-географического факультета. Тогда мы с ним и познакомились - почти 50 лет назад», - рассказал доцент Вячеслав Власов.

«Фотопортрет - это отдельная история, очень сложный вид искусства, потому мы редко нравимся себе на фотографии. В одном моменте нужно уловить характер человека, показать его», - подчеркнула генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Выставка состоит из 65 фотографий, столько же лет и автору снимков. На них запечатлены не только выдающиеся земляки, но и знаменитые советские и российские артисты, писатели, музыканты, художники, политики - гости города и области, в разные годы приезжавшие в Пензу.