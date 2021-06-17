В «Адресах Пензы» будут печататься статьи петербуржцев

17.06.2021 | 14:13

В среду, 16 июня, в Пензе вновь побывал издатель и главный редактор журнала «Адреса Петербурга» Сергей Ярошецкий. Он встретился с врио зампреда правительства региона Олегом Яговым и руководством минкульта, чтобы обсудить выпуск издания «Адреса Пензы».

Впервые речь о совместном проекте зашла почти три месяца назад - 23 марта. На этот раз Сергей Ярошецкий изложил идею проекта, который позволит отразить всю самобытность региона и представить его российской общественности.

«Содержательной основой журнала станут многочисленные культурные связи между Санкт-Петербургом и Пензенской областью. Публикации планируется выпустить не только в печатном, но и в мультимедийном формате, в подготовке их непременно примут участие пензенские ученые-краеведы», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В свою очередь петербургские историки архитектуры и культурологи вместе с редактором «Адресов Петербурга» планируют печатать в «Адресах Пензы» свои статьи.

Иллюстрированием издания будет заведовать художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.