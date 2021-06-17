Культура

В «Адресах Пензы» будут печататься статьи петербуржцев

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В среду, 16 июня, в Пензе вновь побывал издатель и главный редактор журнала «Адреса Петербурга» Сергей Ярошецкий. Он встретился с врио зампреда правительства региона Олегом Яговым и руководством минкульта, чтобы обсудить выпуск издания «Адреса Пензы».

Впервые речь о совместном проекте зашла почти три месяца назад - 23 марта. На этот раз Сергей Ярошецкий изложил идею проекта, который позволит отразить всю самобытность региона и представить его российской общественности.

«Содержательной основой журнала станут многочисленные культурные связи между Санкт-Петербургом и Пензенской областью. Публикации планируется выпустить не только в печатном, но и в мультимедийном формате, в подготовке их непременно примут участие пензенские ученые-краеведы», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В свою очередь петербургские историки архитектуры и культурологи вместе с редактором «Адресов Петербурга» планируют печатать в «Адресах Пензы» свои статьи.

Иллюстрированием издания будет заведовать художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Молодцы питерские парни, теперь попилят пензенский бюджет.

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