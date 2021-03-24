Общество

В 2021 году планируется выпустить специальное издание «Адреса Пензы»

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Во вторник, 23 марта, в правительстве Пензенской области заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов встретился с представителями редакции журнала «Адреса Петербурга».

Главный редактор журнала Сергей Ярошецкий пригласил принять участие в представлении проекта «Адреса Петербурга» - «Адреса городов» на Санкт-Петербургском международном книжном салоне в мае 2021 года.

«Первым в ряду «Адресов», посвященных российским регионам, будет специальный тематический выпуск о Пензе. Пензенская область, кстати, недавно была представлена в выпуске «Адресов» на тему «Хранители и созидатели» подробным рассказом о государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Олег Ягов на старте работы над будущим журналом подключил к планированию публикаций руководство областного минкульта, а также архитекторов и специалистов музеев.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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