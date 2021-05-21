Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|11:15
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Культура

В Кузнецке доламывают здание штаба 354-й стрелковой дивизии

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В Кузнецке заканчивают снос исторического здания на улице Рабочей, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб 354-й стрелковой дивизии.

Ранее тревогу из-за демонтажа исторического объекта подняли сотрудники пензенского отделения общества охраны памятников истории и культуры. Они потребовали приостановить работы, включить здание в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.

В Пензе активисты собирали подписи в защиту здания. Однако, по словам мэра Кузнецка Сергея Златогорского, оно находится в частной собственности, а потому возможности повлиять на ситуацию у руководства города нет.

В пятницу, 21 мая, стало понятно, что сохранить строение не удалось. В сообществе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» появилось фото, на котором запечатлено то, что от него осталось.

«Кто собирал подписи, не знаю. Сказали, что приостановили работы. Но нет, остатки доламывают», - констатировал местный житель.

Что появится на этом участке, пока неизвестно. По словам Златогорского, на новостройке планируется разместить мемориальные доски с напоминанием о том, что когда-то здесь располагался штаб легендарной 354-й стрелковой дивизии.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

да и хер с ним

Гость||

И с тобой.

Гость||

Вот те путен и 9 мая. Чтим память предков. На параде один пиар на ветеранах

Гость||

Дед оттуда на фронт уходил в 1943 году.

Гость||

Ай да молодцы, ай да сукины дети! Но не Пушкины, увы, а геростаты.

Гость||

Гость писал(a):

Дед оттуда на фронт уходил в 1943 году.
Домой вернулся?

Гость||

С таким победобесным истеричным подходом, и асфальт перекладывать нельзя - вдруг по нему какой дед на фронт проходил...

Гость||

Да ну дурь конечно, штабов таких по союзу было сотни, и что теперь, пусть так и сыпятся сами? Государству они не нужны, предпринимателям за свой счет и тем более. Ну вот объясните историческую ценность такого здания? По такому принципу нельзя вокзалы, аэропорты, пристани реконструировать, давайте вернемся в средневековье.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецке заканчивают снос исторического здания на улице Рабочей, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб 354-й стрелковой дивизии.
Сказано же трудовой доблести (https://www.penzainform.ru/news/social/2021/05/21/penze_prisvoeno_zvanie_gorod_trudovoj_doblesti.html), про "военных" речи не было.

Гость||

Гость писал(a):

Дед оттуда на фронт уходил в 1943 году.
Из дома уходил, ты дом сохранил?

Гость||

Домой вернулся, умер в 2005 году.

Гость||

Просто вспомнилось...

Гость||

Гость писал(a):

Домой вернулся, умер в 2005 году.
Низкий поклон его памяти.

Гость||

Гость писал(a):

штабов таких по союзу было сотни
В этом здании еще и госпиталь был.

Эвакуационный госпиталь № 1816 (15.04.1942-01.12.1942)

В 1942 году в Кузнецк из Узбекистана прибыл эвакогоспиталь № 1816, сформированный 23.06.1941 в Ворошиловграде (Луганск). Госпиталь находился в доме на углу улиц Московской и Рабочей. Госпиталь имел хирургическую специализацию (для больных с ранениями верхних и нижних конечностей), неврологиче­скую и нейрохирургическую специализации и был рассчитан на 600 кой­ко-мест.

В декабре 1942 г. госпиталь выбыл под Сталинград, после чего он вошел в состав армии 3-го Украинского фронта.

Гость||

Гость писал(a):

Из дома уходил, ты дом сохранил?
Читай: "Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

"Статья 16.1. Порядок выявления объектов культурного наследия"

Грубо говоря:

- сортир полевой, куда ходили бойцы и ком состав 354 дивизии не имеет признаков культурного наследия.

- здание штаба 354 дивизии Калинковичская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия (354-я сд) имеет признаки культурного наследия.

P.S.

Надо кстати в "википедии","подвиг народа" и т.п. сайты отписаться, что здание штаба снесено, страна должна знать об увековечивании памяти ВОВ.

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Имя: Гость
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