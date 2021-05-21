В Кузнецке доламывают здание штаба 354-й стрелковой дивизии

21.05.2021 | 10:19

В Кузнецке заканчивают снос исторического здания на улице Рабочей, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб 354-й стрелковой дивизии.

Ранее тревогу из-за демонтажа исторического объекта подняли сотрудники пензенского отделения общества охраны памятников истории и культуры. Они потребовали приостановить работы, включить здание в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.

В Пензе активисты собирали подписи в защиту здания. Однако, по словам мэра Кузнецка Сергея Златогорского, оно находится в частной собственности, а потому возможности повлиять на ситуацию у руководства города нет.

В пятницу, 21 мая, стало понятно, что сохранить строение не удалось. В сообществе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» появилось фото, на котором запечатлено то, что от него осталось.

«Кто собирал подписи, не знаю. Сказали, что приостановили работы. Но нет, остатки доламывают», - констатировал местный житель.

Что появится на этом участке, пока неизвестно. По словам Златогорского, на новостройке планируется разместить мемориальные доски с напоминанием о том, что когда-то здесь располагался штаб легендарной 354-й стрелковой дивизии.