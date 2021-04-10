Выставка «Чехов, Бунин, Куприн» пробудет в Пензе до мая

10.04.2021 | 12:48

Выставка «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещенья», которая работает в Литературном музее Пензы с 16 февраля, останется в Пензе до майских праздников. Такое решение принято в связи с многочисленными заявками желающих ознакомиться с экспозицией.

Возможностью узнать о литературных и жизненных пересечениях трех последних классиков русской литературы уже воспользовались более 1 000 жителей и гостей Пензы.

На выставке представлены живописные и графические портреты, шаржи и карикатуры, фотографии личных вещей, рукописей, документов, писем, книг из собраний крупнейших музеев и архивов страны.

Экспонаты представили Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Российский государственный архив литературы и искусства, Российская государственная библиотека, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева.

«До Пензы передвижные варианты выставки экспонировались в Ефремовском доме-музее И. А. Бунина (Тульская область) и в Елецком городском краеведческом музее (Липецкая область)», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.