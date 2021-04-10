Культура

Выставка «Чехов, Бунин, Куприн» пробудет в Пензе до мая

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Выставка «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещенья», которая работает в Литературном музее Пензы с 16 февраля, останется в Пензе до майских праздников. Такое решение принято в связи с многочисленными заявками желающих ознакомиться с экспозицией.

Возможностью узнать о литературных и жизненных пересечениях трех последних классиков русской литературы уже воспользовались более 1 000 жителей и гостей Пензы.

На выставке представлены живописные и графические портреты, шаржи и карикатуры, фотографии личных вещей, рукописей, документов, писем, книг из собраний крупнейших музеев и архивов страны.

Экспонаты представили Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Российский государственный архив литературы и искусства, Российская государственная библиотека, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева.

«До Пензы передвижные варианты выставки экспонировались в Ефремовском доме-музее И. А. Бунина (Тульская область) и в Елецком городском краеведческом музее (Липецкая область)», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

У глупомордых слюна изо рта течёт, а им тут Чехов, Бунин, Куприн.

Гость||

Гость писал(a):

У глупомордых слюна изо рта течёт, а им тут Чехов, Бунин, Куприн
АП был силен в литературных анекдотах про своих сограждан - не выше определённого уровня. в славу вошёл после знакомства с сонькой-золотой ручкой. стибрил у Гаршина дурку и вписал свои поверхностные впечатления в палату нумер 6. его возновала не ДОБРОТА и ПРАВДА, а красота. которая должна спасти мир. а красота во все времена была продуктом рыночным. его хорошо на даче в гамаке читать. или зимой у печки, позёвывая. про двоежОНца говорить лучше языком оперетты = мол, "цветы роняют лепестки на песок....а я - мистер икс - люблю богатых вдовиц. в темных аллеях и не только - право имею - художник я свободный.

вот КУПРИН - настолько не прост, что ... приходят на ум мысли о его "тварьческих" похождениях ... джеймс бонд отдыхает

Гость||

Гость писал(a):

красота. которая должна спасти мир
Это, собственно, Достоевский, ничё так? ;)

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