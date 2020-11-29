Пензенская библиотека им. Салтыкова-Щедрина станет модельной

29.11.2020 | 16:28

Не шелест книжных страниц, а шум шуруповерта раздается в читальном зале второй городской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина: в помещениях муниципального учреждения идет капитальный ремонт. Его проведение было обязательным условием для включения в программу по модернизации библиотеки. Она должна стать модельной.

«Меняется проводка, полностью меняется вентиляция, система отопления. Будет сделано новое напольное покрытие. Естественно, выравнивание штукатурки стен. То есть все, что мы привыкли вкладывать в понятие «ремонт», - рассказала заведующая библиотекой Кристина Сильнова.

Из городского бюджета на проектно-сметную документацию, дизайн-проект и сами работы выделено более четырех миллионов рублей. Еще пять получат из федеральных источников на оснащение: мебель, обновление литературы, компьютерное оборудование, проведение высокоскоростного интернета. Все для того, чтобы библиотека стала местом притяжения для горожан.

Но постоянные посетители и теперь не забывают дорогу к книгам. Работает абонемент - и детский, и взрослый. Сотрудники учреждения проводят занятия для школьников и детсадовских воспитанников, в онлайн-режиме читают сказки для малышей.

«Фонд нашей библиотеки составляет более сорока тысяч экземпляров. В связи с ремонтом большая часть нашего книжного фонда перенесена вот сюда, в фонд книгохранения. Здесь находится и дореволюционная литература, и литература современная, зарубежная литература, а также вторые-третьи экземпляры популярных произведений», - рассказала и показала библиотекарь Анна Кондрашкина.

Открытие модельной библиотеки запланировано на осень 2021 года.