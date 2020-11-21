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Культура

В Пензенской области оснастят три библиотеки нового поколения

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Межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского района вошла в перечень объектов, которые получат средства на создание модельных библиотек.

Учреждение культуры стало победителем дополнительного конкурсного отбора и получит финансирование на данные цели.

Таким образом, в 2021 году в Пензенской области модернизируют три муниципальные библиотеки. Это городская библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Пензе и две межпоселенческие центральные библиотеки - в Колышлейском и Мокшанском районах.

«На их переоснащение из федерального бюджета поступит 25 млн рублей. Эти средства будут направлены на обновление книжного фонда, закупку мультимедийного и интерактивного оборудования, создание комфортной и доступной среды для читателей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензенской области уже действуют две модернизированные библиотеки. 27 августа первая из них начала действовать в рабочем поселке Лунино, вторая открылась 9 октября в селе Махалино Кузнецкого района.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

В библиотеке Лермонтова в зале нет работников, нужно всю библиотеку обойти, чтобы найти кого-нибудь. В каталоге, где карточки, книга есть, а в электронном ее нет.

Имя: Гость
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