В Пензенской области оснастят три библиотеки нового поколения

21.11.2020 | 11:50

Межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского района вошла в перечень объектов, которые получат средства на создание модельных библиотек.

Учреждение культуры стало победителем дополнительного конкурсного отбора и получит финансирование на данные цели.

Таким образом, в 2021 году в Пензенской области модернизируют три муниципальные библиотеки. Это городская библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Пензе и две межпоселенческие центральные библиотеки - в Колышлейском и Мокшанском районах.

«На их переоснащение из федерального бюджета поступит 25 млн рублей. Эти средства будут направлены на обновление книжного фонда, закупку мультимедийного и интерактивного оборудования, создание комфортной и доступной среды для читателей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензенской области уже действуют две модернизированные библиотеки. 27 августа первая из них начала действовать в рабочем поселке Лунино, вторая открылась 9 октября в селе Махалино Кузнецкого района.