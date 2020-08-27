В Пензенской области появилась первая модельная библиотека

27.08.2020 | 13:14

В четверг, 27 августа, в Пензенской области открыли первую модельную библиотеку. Она разместилась в отремонтированном здании центральной районной библиотеки имени Т. З. Семушкина в поселке Лунино.

На реконструкцию потратили больше 11 млн рублей. Еще 10 млн выделили на создание модельной библиотеки. На эти деньги закупили современное оборудование и мебель, обустроили зону для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобрели свыше 5 700 книг различных жанров.

Издания в библиотеке снабжены чипами, находятся в свободном доступе. Пространство в учреждении организовали с максимальным удобством для посетителей.

«В прошедшем году в ЦРБ записалось 4 126 человек, из которых четверть - дети и подростки до 14 лет», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.