Сетевое издание|18+|Четверг|27 авг 2020|14:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области появилась первая модельная библиотека

Печать

В четверг, 27 августа, в Пензенской области открыли первую модельную библиотеку. Она разместилась в отремонтированном здании центральной районной библиотеки имени Т. З. Семушкина в поселке Лунино.

На реконструкцию потратили больше 11 млн рублей. Еще 10 млн выделили на создание модельной библиотеки. На эти деньги закупили современное оборудование и мебель, обустроили зону для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобрели свыше 5 700 книг различных жанров.

Издания в библиотеке снабжены чипами, находятся в свободном доступе. Пространство в учреждении организовали с максимальным удобством для посетителей.

«В прошедшем году в ЦРБ записалось 4 126 человек, из которых четверть - дети и подростки до 14 лет», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео twitter.com/belozercevia
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Издания в библиотеке снабжены чипами
Ну вот у людей и так паника насчет чипирования. Не чипы там, а RFID метки.

Гость||

офигеть 21 миллион што там только библиотеки не хватало разве

Гость||

21 миллион больше деть ненашто работы там нет сиди читай книжки

Гость||

был я в лунино там мрак

Гость||

чё 21 миллион больше деть некуда

Гость||

а что значит МОДЕЛЬНАЯ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте