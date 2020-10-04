В Пензенской области появится вторая модельная библиотека

04.10.2020 | 14:07

В селе Махалино Кузнецкого района завершается создание модельной библиотеки. Учреждение станет вторым в регионе современным центром информации и местом проведения досуга.

В библиотеке оборудовали многофункциональные зоны: читальные залы для взрослых, детей, а также молодежное креативное пространство.

«Комфортная обстановка детского зала - это абсолютно новая зона библиотеки, где дети могут заниматься рисованием на мольбертах, на магнитной доске, играть в настольные игры, просматривать видеоуроки и мультфильмы на медиаоборудовании», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры Пензенской области.

Везде установили компьютеры как для посетителей, так и для сотрудников. Приспособили учреждение и для читателей-инвалидов: оборудован телескопический пандус и установлена кнопка вызова персонала.

Для библиотеки приобрели 4 867 книг самых различных жанров: классические произведения, издания современных авторов, детективы, романы в стиле фэнтези, комиксы, мировые бестселлеры, приключения, литературу по психологии и личностному росту.

Свои двери учреждение откроет в пятницу, 9 октября. На его создание из федерального бюджета направили 5 млн рублей.

Первая модельная библиотека в регионе начала работу 27 августа. Она появилась в поселке Лунино и насчитывает более 5 700 изданий.