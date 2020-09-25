В Пензе у Спасского собора открыли памятник Матери

25.09.2020 | 13:56

В пятницу, 25 сентября, в Пензе состоялось торжественное открытие памятника Матери.

Конкурс на эскиз памятника прошел еще в 2018 году. Голосование проходило с 24 декабря 2018 года по 31 января 2019-го. Участие принял 1 421 человек. На выбор были представлены три варианта памятника, в итоге победила работа уроженца Пензы Георгия Курдова «Мать и дитя».

О том, что арт-объект будет установлен у Спасского кафедрального собора при подходе с улицы Московской, стало известно в мае 2020-го.

На благоустройство территории вокруг монумента в городской казне перераспределили 2,6 млн рублей со строительства сетей водоснабжения поселка ЗИФ.

На открытии скульптуры присутствовали первые лица города и области, молодые и возрастные горожане, юные артисты. В знак уважения к материнству гости возложили к памятнику цветы.