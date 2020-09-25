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Культура

В Пензе у Спасского собора открыли памятник Матери

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В пятницу, 25 сентября, в Пензе состоялось торжественное открытие памятника Матери.

Конкурс на эскиз памятника прошел еще в 2018 году. Голосование проходило с 24 декабря 2018 года по 31 января 2019-го. Участие принял 1 421 человек. На выбор были представлены три варианта памятника, в итоге победила работа уроженца Пензы Георгия Курдова «Мать и дитя».

О том, что арт-объект будет установлен у Спасского кафедрального собора при подходе с улицы Московской, стало известно в мае 2020-го.

На благоустройство территории вокруг монумента в городской казне перераспределили 2,6 млн рублей со строительства сетей водоснабжения поселка ЗИФ.

На открытии скульптуры присутствовали первые лица города и области, молодые и возрастные горожане, юные артисты. В знак уважения к материнству гости возложили к памятнику цветы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

кентавра попам отдать

Гость||

Мне памятник не понравился...

Гость||

Гость писал(a):

Мне памятник не понравился...
а мне сабор

Гость||

К чему пытаемся вызвать уважение? К образу бедной матери-одиночки?

Гость||

К стилю ее одежды.

Гость||

ПАМЯТНИК ПАПЕ БУДЕТ?

Гость||

Скажу проще - полное говно! Сестрица дала братцу подзаработать.

Гость||

Я за памятник, но не такой странный. Косы не хватает вместо ребенка. Или это мне так кажется? Про что в последнее время арт-объекты?

Гость||

Действительно, косы не хватает!

Гость||

Не город, а кладбище, кругом одни памятники

Гость||

Это образ нищенки и матери-одиночки вне всяких сомнений не русской национальности.

Гость||

Гость писал(a):

25.09.2020 14:11|

Гость писал(a):

Мне памятник не понравился...

а мне сабор

Гость писал(a):
25.09.2020 14:11|

Гость писал(a):

Мне памятник не понравился...

а мне сабор

И мне и то и другое и урод кентавр...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в итоге победила работа уроженца Пензы Георгия Курдова «Мать и дитя»
Совпадение? Это родственник министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой.

Гость||

Гость писал(a):

урод кентавр...
Радушный кентавр тебя прощает.

Гость||

А почему возле собора, а не возле роддома? Не все матери провославные!

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Имя: Гость
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