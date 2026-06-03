Колышлеец слишком поздно раскрыл тайну любовницы

Криминал

Колышлеец слишком поздно раскрыл тайну любовницы
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53-летний житель Колышлейского района обратился в полицию с заявлением о том, что его заразили ВИЧ-инфекцией.

Мужчина рассказал, что несколько месяцев был в интимной связи с 50-летней женщиной. Через некоторое время колышлеец сдал анализы, тест на ВИЧ оказался положительным.

Расследование выяснило, что сельчанка знала о своем диагнозе, но не сообщила любовнику об этом, опасаясь последствий.

По данному факту возбудили уголовное дело, рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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