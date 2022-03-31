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Общество

Борис Шпигель перенес инфаркт на фоне коронавирусной инфекции

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У бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, случился острый инфаркт, а также выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольгу Дружинину.

25 марта стало известно, что Борис Шпигель госпитализирован в ГКБ имени Д. Д. Плетнева в предынфарктном состоянии.

«После госпитализации Шпигеля оказалось, что у него случился острый инфаркт миокарда, кроме того, у него положительный анализ на COVID-19. В его состоянии эти два заболевания могут иметь самые непредсказуемые последствия. Врачи оперативно вмешались и поставили ему шестой стент», - цитирует агентство правозащитницу.

Дружинина уточнила, что это третий инфаркт, который перенес Шпигель. По ее мнению, в таком состоянии необходимо постоянное наблюдение инфекциониста и кардиолога.

Главу фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супругу и ряд других фигурантов обвиняют в передаче Белозерцеву крупной взятки за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения с января по сентябрь 2020 года.

Вопрос о состоянии здоровья Шпигеля поднимался уже неоднократно. 22 марта 2021 года во время судебного заседания ему стало плохо, его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. 31 марта его экстренно отправили в больницу СИЗО «Матросская тишина» из-за проблем со здоровьем.

В следующий раз бизнесмен попал сначала в тюремную, а затем в гражданскую больницу в октябре.

Ранее защита обращалась в Басманный суд с ходатайством об освобождении Шпигеля под залог в 2 млн рублей из-за ухудшения состояния здоровья. Однако суд счел, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, и не стал его рассматривать.

В последний раз экс-сенатору продлевали арест 18 марта - он должен был находиться под стражей до 20 июня.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда
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инфарк полового органа?

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