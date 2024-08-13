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Общество

Белозерцева, Шпигеля и соответчиков принудят выплатить 8,1 млрд рублей

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Во вторник, 13 августа, Октябрьский районный суд Пензы выдал исполнительные документы для принудительного исполнения, по которым следует взыскать 8 млрд 158 млн рублей с экс-губернатора Ивана Белозерцева, главы ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель, руководителя ОАО «Фармация» Антона Колоскова и 5 фармацевтических компаний.

Документы отдали истцу - представителю Генпрокуратуры РФ, который прибыл в Пензу с доверенностью от генерального прокурора России Игоря Краснова. Затем бумаги направят судебным приставам для возбуждения исполнительного производства.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Октябрьского районного суда, требуемую сумму будут взыскивать в солидарном порядке. Это означает, что деньги могут вернуть как все ответчики, так и кто-то один из них, если найдутся нужные средства. Затем он может потребовать от соответчиков возмещения расходов.

8 млрд 158 млн рублей экс-губернатор, Борис Шпигель и другие осужденные, а также организации получили незаконно по госконтрактам, оформленным с нарушением антикоррупционного законодательства. Поэтому деньги необходимо взыскать в доход государства.

Договоры на поставку лекарств и медицинских изделий для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области заключались с мая 2015-го по март 2021-го.

Борис Шпигель и Антон Колосков заявляли, что, по их мнению, Генпрокуратура подала иск в Октябрьский суд на основании засекреченных материалов уголовного дела, которые не должны были передаваться в качестве доказательств.

Решение о взыскании приняли в январе 2024 года. Белозерцев, Шпигель и другие пытались обжаловать его, но апелляцию оставили без удовлетворения.

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