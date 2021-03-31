Общество

Фигуранта дела Ивана Белозерцева экстренно увезли в больницу

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Бизнесмена Бориса Шпигеля, который вместе с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым проходит по делу о взяточничестве, экстренно увезли в больницу СИЗО «Матросская тишина» из-за проблем со здоровьем.

Об этом в среду, 31 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

29 марта член ОНК Марина Литвинович рассказала, что состояние Шпигеля ухудшается.

«Он жалуется на одышку, затрудненность дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение», - писала Литвинович.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его жена и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.

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Источник — фото ТАСС
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Гость||

Началось представление по отмазыванию.

Гость||

Акт третий- поездка в больницу

Гость||

Цирк-Израильто.

Гость||

Как же он раньше спал? Не лежа?

Гость||

Ну а там и до Израиля недалеко.

Гость||

Вот гнида.

Гость||

Новый симптом короновируса, "поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение"

Гость||

А как он с Иваном нам маски по 50р.за штучку продавали живот не болел ?

Гость||

Явно мутировавший ковид.

Гость||

Всю жизнь с лекарствами и больницами и весь сгнил...жадность и грабеж народа с неадекватными ценами в аптеках до добра не доведет...все закономерно..

Гость||

Вы вспомните как Иван с масками народ насаживал ! Нигде нет,только фармация,но по 50 рябчиков за штучку ! Вот откуда полный дом денег.

Гость||

Шпигель глубоко больной человек.

Ъ

Гость||

Шура, вы знаете кем я был до революции, и не догадаетесь, ни за чтО не догадаетесь Шура. Я был профессиональным нищим на Хрющатике, о, Шура, это было золотое время, я платил пять рублей в месяц местному городовому чтоб он не мешал мне работать ..трость и чёрные очки кормили меня и неплохо кормили.

Гость||

Жаль его весь он болезный.

Гость||

Давным давно светские дамы спали сидя из-за сложных причесок.

И ничего, выжили!

Пусть спит сидя. А кружится голова или не кружится проверить очень проблематично.

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Имя: Гость
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