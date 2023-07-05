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Криминал

23-летний пензенец заплатит годом жизни за пьяную езду

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23-летний житель Пензы, повторно попавшийся на вождении автомобиля в состоянии опьянения, проведет год в колонии строгого режима.

Молодого человека поймали на нарушении закона утром 20 марта на улице Урицкого. Он ехал на Geely.

«Сотрудники вневедомственной охраны заметили автомобиль, который опасно маневрировал на дороге, мешая другим участникам движения. Существовала опасность для жизни людей, в том числе детей. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить транспортное средство, однако водитель пренебрег требованиями и ускорил движение, пытаясь скрыться», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе областного управления Росгвардии.

На кольце у ресторана «Бочка» молодой человек попал в ДТП: наехал на препятствие, «перелетел через газон», как выразились очевидцы, и оказался на полосе встречного движения. Никто не пострадал.

Водителя задержали. На вопросы стражей правопорядка он отвечал невнятно. В результате проведенного освидетельствования у пензенца установили состояние алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Горожанин не отрицал вину и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также пензенец в течение 3 лет не будет иметь права управлять автомобилем.

Его взяли под стражу в зале суда.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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