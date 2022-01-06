Криминал

В Пензе сотрудника СТО подозревают в угоне машины клиентки

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Сотрудник одной из станций техобслуживания автомобилей решил навестить свою знакомую в селе Засечном. При этом изрядно подогретый спиртным мужчина в качестве транспортного средства использовал машину клиентки. Взял оставленные ключи и отправился навстречу приключениям.

«По дороге не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, въехав в столб. Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции мужчина был задержан. По факту угона транспортного средства было возбуждено уголовное дело», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Якушкина.

За угон чужого автомобиля подозреваемому теперь грозит до 5 лет лишения свободы. Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Да эт нормально

Гость||

А что за СТО?Как раз надо машину подшаманить.

Гость||

Точно в засечное

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудник одной из станций техобслуживания автомобилей решил навестить свою знакомую в селе Засечном
Хотел карандаш поточить съездить.

Гость||

Гость писал(a):

что за СТО?Как раз надо машину подшаманить.
ключи с машиной не забудь оставить и радиометку. Вдруг кто-то из сторожей ночью покататься на ней захочет.

Имя: Гость
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