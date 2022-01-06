В Пензе сотрудника СТО подозревают в угоне машины клиентки

06.01.2022 | 19:10

Сотрудник одной из станций техобслуживания автомобилей решил навестить свою знакомую в селе Засечном. При этом изрядно подогретый спиртным мужчина в качестве транспортного средства использовал машину клиентки. Взял оставленные ключи и отправился навстречу приключениям.

«По дороге не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, въехав в столб. Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции мужчина был задержан. По факту угона транспортного средства было возбуждено уголовное дело», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Якушкина.

За угон чужого автомобиля подозреваемому теперь грозит до 5 лет лишения свободы. Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.