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Криминал | Экс-министру Владимиру Стрючкову вновь продлили срок домашнего ареста

26.12.2019|14:47
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Первомайский районный суд продлил срок домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову.

Как сообщили в пресс-службе суда, экс-министр пробудет под домашним арестом до 2 марта 2020 года включительно. При этом сохраняются ранее установленные запреты.

Владимир Стрючков обвиняется по части 1 ст. 131 («Изнасилование») и части 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Министр здравоохранения региона покинул свой пост 29 апреля по собственному желанию. 23 мая в региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении в отношении 59-летнего жителя Пензы уголовного дела по факту совершения изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Затем поступила информация о задержании Владимира Стрючкова.

24 мая он был отправлен под домашний арест, в то время как следствие выходило с ходатайством о его заключении под стражу. Срок этой меры пресечения продлевался уже четырежды: первый раз - до 21 августа, второй - до 14 сентября, третий - до 2 ноября, четвертый - до 2 января 2020 года.

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