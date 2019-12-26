26.12.2019 | 14:47

Первомайский районный суд продлил срок домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову.

Как сообщили в пресс-службе суда, экс-министр пробудет под домашним арестом до 2 марта 2020 года включительно. При этом сохраняются ранее установленные запреты.

Владимир Стрючков обвиняется по части 1 ст. 131 («Изнасилование») и части 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Министр здравоохранения региона покинул свой пост 29 апреля по собственному желанию. 23 мая в региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении в отношении 59-летнего жителя Пензы уголовного дела по факту совершения изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Затем поступила информация о задержании Владимира Стрючкова.

24 мая он был отправлен под домашний арест, в то время как следствие выходило с ходатайством о его заключении под стражу. Срок этой меры пресечения продлевался уже четырежды: первый раз - до 21 августа, второй - до 14 сентября, третий - до 2 ноября, четвертый - до 2 января 2020 года.