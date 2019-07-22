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Криминал | В Пензе экс-министру здравоохранения продлили срок домашнего ареста

22.07.2019|16:29
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Первомайский районный суд продлил срок домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову. Он пробудет под ним до 21 августа включительно.

Под домашний арест экс-министра отправили 24 мая, несмотря на то что следствие выходило с ходатайством о его заключении под стражу.

Владимир Стрючков покинул свой пост 29 апреля - по собственному желанию. Причиной, по косвенным данным, стал инцидент личного характера.

23 мая в региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении в отношении 59-летнего жителя Пензы уголовного дела по факту совершения изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Затем поступила информация о задержании Владимира Стрючкова.

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Гость|22.07.2019 16:46|

Человек-прицел.

Гость|22.07.2019 16:47|

Интересно а каким образом он запихал прицел?

Имя: Гость
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