22.07.2019 | 16:29

Первомайский районный суд продлил срок домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову. Он пробудет под ним до 21 августа включительно.

Под домашний арест экс-министра отправили 24 мая, несмотря на то что следствие выходило с ходатайством о его заключении под стражу.

Владимир Стрючков покинул свой пост 29 апреля - по собственному желанию. Причиной, по косвенным данным, стал инцидент личного характера.

23 мая в региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении в отношении 59-летнего жителя Пензы уголовного дела по факту совершения изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Затем поступила информация о задержании Владимира Стрючкова.