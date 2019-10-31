31.10.2019 | 18:00

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков по-прежнему будет находиться под домашним арестом.

«Срок продлен до 2 января 2020 года включительно», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Первомайского районного суда.

Владимир Стрючков обвиняется по части 1 ст. 131 («Изнасилование») и части 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Он покинул свой пост 29 апреля по собственному желанию. Причиной, по косвенным данным, стал инцидент личного характера.

23 мая в региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении в отношении 59-летнего жителя Пензы уголовного дела по факту совершения изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Затем поступила информация о задержании Владимира Стрючкова.

24 мая он был отправлен под домашний арест, в то время как следствие выходило с ходатайством о его заключении под стражу. Срок пребывания экс-министра под ним продлевался уже трижды: первый раз - до 21 августа, второй - до 14 сентября, третий - до 2 ноября.