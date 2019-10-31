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Криминал | В Пензе продлен срок домашнего ареста экс-министра Владимира Стрючкова

31.10.2019|18:00
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Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков по-прежнему будет находиться под домашним арестом.

«Срок продлен до 2 января 2020 года включительно», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Первомайского районного суда.

Владимир Стрючков обвиняется по части 1 ст. 131 («Изнасилование») и части 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Он покинул свой пост 29 апреля по собственному желанию. Причиной, по косвенным данным, стал инцидент личного характера.

23 мая в региональном управлении СК РФ сообщили о возбуждении в отношении 59-летнего жителя Пензы уголовного дела по факту совершения изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Затем поступила информация о задержании Владимира Стрючкова.

24 мая он был отправлен под домашний арест, в то время как следствие выходило с ходатайством о его заключении под стражу. Срок пребывания экс-министра под ним продлевался уже трижды: первый раз - до 21 августа, второй - до 14 сентября, третий - до 2 ноября.

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Гость|31.10.2019 18:05|

вот так и отсидит дома все, что ему положено, а потом простят и отпустят

Гость|31.10.2019 18:12|

На зону его, лохмачку вскрыть чтоб не повадно было.

Гость|31.10.2019 18:16|

А если двоих

Гость|31.10.2019 18:17|

Камнева с Хомцом тоже на нары!

Гость|31.10.2019 18:29|

А почему не в СИЗО?

Гость|31.10.2019 18:29|

Вот так очко рвать, извращенец голимый, хотя врачи практически все такие.

Гость|31.10.2019 18:33|

а за что он сидит дома? только не поверю, что за изнасилование - голимая Брехня!!!

Гость|31.10.2019 18:35|

КАК ДОЛГО ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ!!!!!!!!!УЖАС!!!!!!!!! ПОРА НА НАРЫ!!!!!!

Гость|31.10.2019 18:40|

Прицел не сознается.

Гость|31.10.2019 18:41|

Владимир поделись какой смазкой пользуешься?

Гость|31.10.2019 18:42|

Фистинг прицелом оригинально.ватсон.

Гость|31.10.2019 18:42|

Салом копчёным? Годами будет в кармане лежать до случая.

Гость|31.10.2019 18:46|

Когда этого взломщика лохматых сейфов посадят.

Гость|31.10.2019 18:49|

Дело без смысла! Не было насилия, СК возбудило уд преждевременно, что вы отчитаться перед Москвой ( было поручение специальное,всех и вся на нары руководителей большого ранга), а тут концы с концами не сходяться,вот тебе и палочка не сошлась. Может он человек и не порядочный но статья по изнлсу не его. Им либы был износиловпние,то давно бы уехал,а тут нет. Юрист!

Гость|31.10.2019 18:52|

Пока не все копеечки собрал взломщик?

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