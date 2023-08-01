Не как у всех: квартира от «Рисана» с кешбэком бонусами «Спасибо»

01.08.2023 | 10:24

Строительная группа «Рисан» совместно со Сбером запустила акцию с кешбэком бонусами «Спасибо» для покупателей квартир в квартале «Кантри» в Тепличном.

Такое предложение в Пензе эксклюзивно и действует только с 1 августа по 30 сентября.

Клиентам, которые в сроки акции приобретут квартиру в любом из домов квартала «Кантри» от компании «Рисан», в первые два года пользования кредитом от Сбера бонусами «Спасибо» вернется 0,3% годовых. Кроме того, саму квартиру в рамках акции приобрести можно будет по специальной цене с выгодой 3%.

Чтобы получать «СберСпасибо», необходимо быть участником этой программы банка или стать им при получении кредита. Бонусы будут начисляться ежемесячно в течение 60 дней после совершения платежа в первые 24 месяца пользования кредитом. 1 бонус равен 1 рублю, ими можно оплатить до 99% у партнеров акции, например в кафе и магазинах.

Квартал «Кантри» - единственный жилой комплекс строительной группы «Рисан», на который распространяется эта акция. Он расположен напротив уже реализованного проекта девелопера «Ближней Веселовки» и детского сада на 150 мест.

Это масштабный комплекс на 20 домов, который будет строиться поэтапно. Сейчас в продаже вся первая очередь строительства - 5 домов. Они будут сдаваться одновременно, а значит, жители получат сразу завершенный квартал с полностью реализованным благоустройством.

В квартале по периметру будет закрытая, огороженная территория со входом по ключу только для жителей и их гостей. На ней расположится площадь с интересным наполнением: спортивной площадкой, на которой зимой будут заливать каток, игровым комплексом, зоной барбекю, шатром для мероприятий и даже отдельным досуговым центром.

Также на территории разместят большую парковку и площадку для выгула собак. Дворы будут без машин, чтобы обеспечить комфорт прогулок и занятий спортом. Все дома в квартале высотой всего 7-10 этажей. На первых этажах предусмотрены квартиры с собственными террасами.

Узнать больше о квартале «Кантри» и ознакомиться с полными условиями акции можно на персональной консультации в офисе продаж компании «Рисан» и по телефону 51-51-51.

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