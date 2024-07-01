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Город

«Рисан» отремонтирует здание бывшего кинотеатра «Родина»

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Строительная группа «Рисан» взяла в долгосрочную аренду здание бывшего кинотеатра «Родина» и приведет его в порядок.

С марта 2024 года строение является объектом культурного наследия регионального значения, несмотря на небольшой по меркам архитектуры возраст - оно возведено в 1958 году.

Такой объект нельзя снести, не допускается также изменение его объемно-пространственных характеристик. Внешний облик здания под охраной государства.

Бывший кинотеатр несколько лет не эксплуатировался и требует больших вложений. Отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии. Создается проект.

На территории бывшего кинотеатра уже размещен пункт охраны. Строительный забор устанавливается по кадастровым границам.

Участок кинотеатра «Родина» граничит с территорией отдельно стоящего здания, где сейчас работает грузинский ресторан. Монтируемый забор не будет мешать входу в заведение.

Это касается и пешеходов. Пройти с улицы Московской в сквер имени М. Ю. Лермонтова можно так же беспрепятственно - обойдя ресторан справа.

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