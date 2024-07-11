«Рисан» завершил строительство квартала Upgrade

11.07.2024 | 10:14

Строительная группа «Рисан» воплотила в жизнь квартал возможностей Upgrade - проект в Дальнем Арбекове в Пензе, который стал для компании первым при застройке масштабного района.

В конце 2020 года «Рисан» представил проект новой локации, в первые же дни продаж побивший все рекорды. А уже в середине 2024-го на берегу арбековского пруда - 6 сданных домов и детский сад «Симба» на 140 мест. Все это компания реализовала по своим стандартам качества и с вниманием к деталям.

Сложный рельеф удалось превратить в плюс: в квартале появились обзорные площадки и прогулочные террасы, а в квартирах - выигрышные виды даже с нижних этажей. Хотя на участке можно было разместить гораздо больше квартир, девелопер принял решение оставить жителям максимум свободы и пространства вокруг домов.

На обширной территории квартала есть детские площадки, зоны воркаута, спортивное поле для командных игр, которое зимой будет переоборудоваться в каток, отдельная зона для выгула собак на периферии квартала с объектами для дрессировки и активности питомцев.

Высажено в общей сложности более 200 деревьев и 6 000 кустарников. С годами территория будет становиться все более зеленой.

К завершению подходит и очистка пруда. До конца года планируется закончить капитальный ремонт плотины, и благоустройство набережной выйдет на новый этап. Также идет подготовка к строительству вейк-парка, оборудование для него закуплено.

В первых домах квартала Upgrade уже живут счастливые семьи, а собственники квартир в последнем доме только получают ключи. В этом проекте нет свободных квартир от застройщика, но есть другие предложения от «Рисана» в той же локации.

Через дорогу от завершенного жилого комплекса «Рисан» создает его семейное продолжение - Upgrade Family. Это многоподъездные дома переменной этажности в том же стиле, что и прошлые, но с более просторными дворами, наполненными благоустройством для семей с детьми.

Посмотреть цены и доступные планировки можно на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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