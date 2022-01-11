Во дворе «Зеландии» будут LED-качели, яблоневый сад и геопластика

11.01.2022 | 17:39

Рядом с дворцом спорта «Буртасы» в Пензе возводится квартал «Зеландия» от строительной группы «Рисан». Это четыре дома, которые планируется сдать в два этапа, друг за другом, до конца 2023 года. Все жители почти одновременно приступят к ремонту и въедут в квартиры, а стройка по соседству не станет им мешать. Кроме того, для новоселов будет проведено благоустройство территории рядом с домом.

Его концепция уже утверждена, она созвучна названию «зеленого острова» Зеландии: много хвойных и лиственных деревьев, кустарников, многолетних растений и газонов, а еще свой яблоневый сад, наполняющий ароматом все вокруг во время цветения. Двор будет разным в каждый сезон и нескучным даже зимой. Крыши пергол, обрамление горки и другие элементы украсит орнамент, напоминающий горы далекой страны. При этом используются природные цвета элементов - древесный, травяной зеленый и серый как скалы.

Все пространство комплекса разделено на две части. Внутренняя часть в квадрате между домами спокойная: здесь пространство для игр самых маленьких, тихого отдыха взрослых и работы на свежем воздухе. На лежаке или на скамье, «встроенной» в геопластику с клумбой, можно расслабиться и оказаться в заповедном цветущем месте, не покидая двора.

Качели любят не только дети, что доказывают прошлые проекты «Рисана». В «Зеландии» девелопер пошел дальше: здесь планируется поставить LED-качели - светящиеся элементы в форме колец, наполняющие фантастической атмосферой двор и очень фотогеничные.

На территории предусмотрено множество беседок-пергол для занятий библиоклуба, настольных игр, вечерних чаепитий или работы за ноутбуком, пока малыш играет поблизости. Одна из них граничит с большой песочницей со скамейкой по всему периметру - легче уследить за непоседой. В этой же части двора установят геопластику с трубой, горками, столбиками и мини-скалодромом, оборудование для игр с песком, музыкальную панель и полусферы разного размера.

Внешняя зона - активная и динамичная. Это play-пространство со спортивным ядром и местом для игр детей постарше. Они разнесены в разные стороны, чтобы старшие и младшие жители не мешали друг другу. По центру расположится переходная зона с яблоневым мини-садом, теннисным столом, гамаками и качелями для взрослых. Здесь можно будет расслабиться, листая Instagram или потягивая фреш.

На периферии двора находится спортивное ядро. Здесь шумные игры не помешают жителям, и можно со всей страстью болеть за участников товарищеского матча на площадке. Светлый тент над трибуной напомнит паруса кораблей, причаливающих к Зеландии.

Рядом со спортивным полем - воркаут-зона. Архитекторы отказались от традиционных тренажеров, поскольку они не покрывают потребностей пользователей с хорошей подготовкой, и установили больше разноплановых элементов: турники, канат, кольца и лестницы, подвесные колокола и прочие снаряды, дающие больший простор для занятий. Беговая дорожка опоясывает все play-пространство. Мягкое покрытие защитит от травм и снизит нагрузку на суставы, чтобы спорт приносил только пользу.

В kid-зоне занятие себе найдут жители от 5 лет - уже с этого возраста они смогут попробовать свои силы и отточить ловкость на большой игровой сетке. Раньше дети проводили лето в деревне, лазая по яблоням. Здесь веселья будет не меньше, но оно станет более безопасным. Внимание детей постарше притянет многоуровневая горка-башня с закрученным спуском по трубе. На ней ребенок получит массу эмоций, сколько бы раз ни спускался.

Перевести дух можно на деревянном настиле: летом на нем приятно впитывать солнце и обсуждать с соседскими ребятами новый мультфильм. А чтобы не отвлекаться от игр надолго, неподалеку расположен туалет.

Все детское оборудование будет выполнено преимущественно из натуральных материалов - теплых, экологичных и приятных на ощупь.

Чтобы узнать больше об интересной и многообразной концепции двора, следует подписаться на новый Instagram-аккаунт компании «Рисан» - @risan_group, открыть сайт или прийти на персональную консультацию, время которой можно назначить по телефону 51-51-51.