«Рисан» открыл новый офис продаж на улице Измайлова

07.12.2021 | 17:52

Новый офис продаж строительной группы «Рисан» начал работу на улице Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24. Он расположился непосредственно рядом со строительной площадкой скандинавского квартала Norwood.

Офис находится в четырех минутах пути от центра города, здесь есть удобные остановки общественного транспорта и парковка для клиентов. Также менеджер может бесплатно вызвать такси для желающего попасть на консультацию.

Это сделает более удобным выбор квартиры для жителей микрорайона, ведь теперь им не нужно ехать в другие части города - менеджеры готовы рассказать обо всех проектах компании.

Также офис полезен тем, кто планирует купить квартиру именно в сканди-квартале. Личный визит дает понимание о расположении, транспортной доступности и окружении современного комплекса.

У Norwood большая территория с четырьмя кварталами и двумя многоуровневыми паркингами, пешеходным бульваром и площадью «Голоса природы». Сориентироваться на местности, покупая квартиру, поможет детализированный макет жилого комплекса в масштабе 1:150.

Габариты макета - 200 на 280 см. Они позволяют рассмотреть каждый дом, найти окно своей будущей квартиры и примерно представить, какой вид будет из него, насколько далеко дом от дороги, каков маршрут до паркинга. К зиме его дополнили новогодними украшениями и уютной ярмаркой. Видеообзор макета есть в новом Instagram строительной группы «Рисан» - @risan_group.

В проекте - более 50 разнообразных планировок на любой вкус: от удобных односпальных до просторных «трешек», в том числе предложения площадью свыше 100 кв. метров.

С понедельника по четверг офис работает с 9:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00, а в субботу - с 10:00 до 14:00. На улице Измайлова менеджеры одновременно могут проводить две консультации, поэтому лучше записаться на удобное время по номеру 51-51-51.