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Проект от «Рисана» возглавил топ ЖК бизнес-класса в Пензенской области

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Новый проект «Рисана» Квартал Kontinent стал лучшим жилым комплексом бизнес-класса в декабрьском рейтинге топа новостроек по Пензенской области, который представлен порталом «Единый ресурс застройщиков».

Он вышел в продажу только в конце ноября, поэтому актуализация параметров оценки пока не завершена. Ожидается, что в ближайшее время эксперты засчитают еще ряд параметров, влияющих на оценку объекта.

В общем рейтинге среди всех жилых комплексов по региону Kontinent на данный момент входит в пятерку. Планируется, что он еще улучшит этот показатель по окончании сверки.

Жилые комплексы в рейтинге ранжируются по количеству баллов, выставленных по 108 параметрам, важным для потенциального покупателя. Большое значение при оценке имеют холлы, и в новом проекте «Рисана» они достойны отдельного внимания.

В Квартале Kontinent они будут похожи на лобби лучших отелей, а мягкие зоны ожидания отлично подойдут для деловых встреч.

Сейчас в продаже башни «Африка» и «Австралия». Их объединит холл в стиле этих континентов площадью более 350 кв. метров. Высоту потолков (4 метра) подчеркнет стеклянный купол, с которого будут спускаться необычные светильники. Акцентные детали интерьера пропитают духом свободы и путешествий.

Практическое наполнение не отстает по уровню от авторского дизайна. Предусмотрены разные помещения для хранения колясок и велосипедов, чтобы обеспечить удобство всем жителям. На первом этаже будет расположен гостевой санузел.

Чистота в ЖК - часть высокого класса жилья. Владельцы собак оценят лапомойки, а молодые родители - помещения для мойки колес колясок.

В Квартале Kontinent принципиально отказались от консьержей. Для многих это лишь дополнительный источник напряжения и статья расходов. Человека заменит инновационная система безопасности, которую готовятся внедрить.

Узнать больше о новом бизнес-классе на Западной Поляне можно на сайте жилого комплекса, по телефону 51-51-51 и в офисе продаж рядом с Кварталом Kontinent - на улице Мира, 44.

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