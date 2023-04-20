К 9 Мая в Пензе пройдут патриотические акции и автопробег

20.04.2023 | 11:45

К Дню Победы в Пензе подготовлено множество акций и мероприятий. О том, что ждет горожан, в четверг, 20 апреля, рассказали председатель регионального штаба «Бессмертного полка» Олег Шибаев и руководитель совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

- Вчера центральный штаб движения «Бессмертный полк» заявил о том, что решение о проведении или отмене шествия в День Победы должны решать в регионах. Что планируется в Пензенской области?

Олег Шибаев:

- Мне поступает множество звонков с одним вопросом: правда ли, что «Бессмертный полк» отменили? Нет, «Бессмертный полк» отменить невозможно, ведь его главная задача - сохранить память о людях и событиях, которые были 78 лет назад, и донести ее до потомков. Но в целях обеспечения безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение провести его в новом формате, отказавшись от шествия по улицам в определенное время.

- Какие новые формы предлагается применить?

Олег Шибаев:

- Это уже известная пензенцам акция «Окна Победы», когда портреты героев закреплялись на оконных стеклах. Можно изготовить портреты в виде бейджей и таким образом постоянно быть вместе с героем. Можно разместить фото на автотранспорте.

- Во время пандемии «Бессмертный полк» проходил в режиме онлайн. Не будет ли возвращена эта практика?

Олег Шибаев:

- Да, мы от нее не отказываемся. На сайте polkrf.ru до 30 апреля организован прием и модерация фотографий и историй о героях Великой Отечественной войны и спецоперации. До 9 мая все будет обработано и размещено.

- Какие еще мероприятия ждут пензенцев в предпраздничные дни?

Юрий Краснов:

- 21 апреля стартует традиционная акция «Красная гвоздика» - раздача значков с изображением цветка за небольшие пожертвования. Все собранные средства будут переданы в фонд и пойдут на лечение и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, Северного Кавказа и спецоперации.

Еще одна акция, «Георгиевская лента», начнется 24 апреля, в День призывника. Старшеклассников пригласят в Дом молодежи, расскажут им о службе в Вооруженных силах и силовых структурах и подарят георгиевские ленточки. Затем раздача продолжится на центральных улицах и в жилых районах Пензы. Акцию будут проводить добровольцы, которых у нас огромное количество - это волонтеры Победы, волонтеры-медики, молодежные организации Общенародного фронта и «Боевого братства».

Олег Шибаев:

- Добавлю, что добровольных помощников в проведении этой акции очень много. Когда мы обсуждали подготовку к шествию «Бессмертного полка», то волонтеров на это мероприятие набиралось свыше 400, а на «Георгиевскую ленту» их количество в разы больше.

Юрий Краснов:

- Следующая акция, которую мы проведем вместе с молодежными организациями, - «Под знаменем Победы». 30 апреля в 14:00 у мемориала «Афганские ворота» мы развернем Знамя Победы площадью 200 квадратных метров в память о наших героях-победителях. Эту акцию мы также планируем провести в двух-трех районах области.

И конечно же, пройдет благоустройство мест захоронений. Мы уже начали этим заниматься и постараемся их все привести в порядок.

- Состоится ли традиционный автопробег?

Юрий Краснов:

- Да. 8 мая мы всей колонной с флагами Победы, РФ, общественных организаций в 11:00 двинемся от стоянки на «Дизель-Арене» в сторону мемориала «Селикса», где возложим цветы. Далее маршрут продолжится до села Кижеватово, где мы также возложим цветы Андрею Митрофановичу Кижеватову. Затем колонна развернется в сторону Пензы и остановится у бюста маршалу Жукову на территории таможенного поста. Затем спустимся к проспекту Победы и двинемся от Мемориала воинской и трудовой славы пензенцев к стеле трудовой доблести Пензы. Оттуда по проспекту Строитиелей проедем до Юбилейной площади, где завершится маршрут, и развернем Знамя Победы.

- Кто может принять участие в пробеге?

- Любой автомобилист, при условии что машина чистая. Причем будет очень хорошо, если на ней будут размещен портреты героев.