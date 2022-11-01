Мобилизация: в каком случае со счета могут снять часть зарплаты

01.11.2022 | 16:02

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступает немало вопросов о том, как мобилизованному военнослужащему приостановить списание долгов.

На них ответил начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Наталья Скороделова.

- Здравствуйте! Судебные приставы списали 50% заработной платы мобилизованного! Разве исполнительное производство не приостанавливается автоматически в связи с призывом?

- Это объясняется тем, что ни мобилизованный гражданин, ни члены его семьи (например, супруга) не подали заявление о приостановке исполнительного производства. В случае если заявление было подано, исполнительное производство приостанавливается. Арест со счета, на который поступает зарплата, снимается, и списание не производится.

- Где подавалось такое заявление?

- Его можно было оформить прямо в военкомате по месту призыва. Во время проведения мобилизации и сотрудники военкоматов, и судебные приставы неоднократно разъясняли порядок действия мобилизованных и членов их семей в этой ситуации.

Все заявления мобилизованных зарегистрированы и направлены в Федеральную службу судебных приставов по месту ведения исполнительного производства. В случае если денежные средства после подачи заявления были списаны с расчетного счета, на который поступает заработная плата мобилизованного, необходимо обратиться в подразделение судебных приставов по месту жительства должника для решения вопроса о возврате денежных средств.

- Распространяется ли это правило на выплату алиментов? Будут ли у мобилизованного списывать со счета долги детям?

- Данные правила распространяются на все категории исполнительных производств. Взыскатель по алиментам вправе самостоятельно направить исполнительный документ для удержания алиментов в ЕРЦ Министерства обороны РФ.

Если должник по алиментам мобилизован и заявление на приостановление исполнительного производства не поступало, то УФССП региона направляет постановление о списание существующей задолженности с его зарплаты также в ЕРЦ МО РФ.

- Что делать в ситуации, если такое заявление не подано и идут списания зарплаты?

- Обратиться в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов либо в военкомат, где призывался военнослужащий, и подать заявление о приостановлении исполнительного производства. Это может сделать супруга военнослужащего или другой совершеннолетний член его семьи.

- Когда возобновится взыскание долгов с человека, призванного по частичной мобилизации?

- Взыскание возобновится через 1 месяц после прибытия мобилизованного по месту его жительства и будет производиться согласно действующему законодательству.