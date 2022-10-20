Психологи рассказали пензенцам, как семьям бойцов пережить стресс

20.10.2022 | 11:48

В последнее время жизнь резко изменилась: пензенцы оказались в такой ситуации, в которой не бывали никогда.

О том, как пережить это сложное время с минимальным ущербом для душевного здоровья, редакции портала «ПензаИнформ» рассказали медицинские психологи Пензенской областной психиатрической больницы имени Р. Н. Евграфова Андрей Агафонов и Михаил Калинкин.

- Андрей Вячеславович, увеличилось ли число обращений к психологам, связанных с последними событиями, в частности с частичной мобилизацией?

Андрей Агафонов:

- Да, действительно, в последнее время люди чаще обращаются за психологической помощью в связи с последними событиями, в том числе увеличились обращения и на телефон психологической помощи. Как правило, они связаны или с собственным нестабильным психологическим самочувствием, когда к нам обращаются за поддержкой и помощью, или же люди хотят получить консультацию или рекомендации по поводу самочувствия своих близких.

- Многие пензенские женщины, чьих мужей призвали по мобилизации, испытывают состояние шока: нарушен привычный уклад жизни, семья осталась без мужского руководства, приходится самостоятельно принимать решения, которые раньше принимал глава семьи. Что делать в такой ситуации?

Андрей Агафонов:

- Очень часто первой реакцией на изменения привычного уклада жизни может стать усиление тревожности, появление чувства беспомощности, спровоцированных уверенностью в том, что человек не сможет справиться с навалившимися проблемами. Причем эти ожидания не всегда соответствуют действительности.

Важно не поддаваться панике, рационально оценить собственные силы и постараться адаптироваться к новым условиям. Например, есть семьи, где супруг в связи с работой подолгу не бывает дома. Да, эта ситуация менее тревожная, но точно так же оставшимся членам семьи приходится взять на себя на время часть несвойственных для них функций.

Чтобы уменьшить тревожность по поводу выполнения своих обязанностей, можно приучить себя составлять накануне или находясь в более стабильном состоянии план дел на следующий день и следовать ему. Это поможет упорядочить повседневную жизнь. В случае необходимости следует обратиться за помощью к близким.

- Растерянность перед ситуацией усугубляется тревогой за судьбу мужа, отца, сына, отправившегося на спецоперацию. Как справиться с этим чувством? Стоит ли постоянно звонить, писать СМС, спрашивать о том, как обстоят дела у бойца?

Андрей Агафонов:

- Тревога - частый спутник ситуаций неопределенности или многовариантности. Связана она, как правило, с нашими самыми негативными ожиданиями.

Тревога может усиливаться или ослабевать в течение дня в зависимости от влияния внешних факторов или от того, насколько мы убеждаем себя в том, что все сложится плохо.

Не следует постоянно сосредотачиваться на негативных ожиданиях. Рассматривайте и другие варианты развития событий, старайтесь оценивать ситуацию рационально. Ни у кого из нас нет дара предвидения. Переключайтесь на другие виды деятельности, которые помогают вам отвлечься.

В ситуации, когда вы испытываете очень сильную тревогу, не предпринимайте никаких действий, постарайтесь сначала успокоиться, сосредоточиться на дыхании и дышать медленнее, это поможет снизить волнение и убрать физические проявления тревоги.

Для уменьшения тревоги мы часто прибегаем к защитному поведению - например, стараемся звонить, пытаемся проконтролировать ситуацию даже тогда, когда от нас ничего не зависит. Старайтесь этим не злоупотреблять: возможность ответить на звонок или СМС может быть не всегда, а любой неотвеченный звонок может послужить лишним поводом для беспокойства. Постарайтесь договориться с адресатом, чтобы он сообщал о себе сам при первой возможности.

В случае если чувство тревоги настолько выраженное, что мешает вам выполнять свои повседневные обязанности, оказывает значительное влияние на ваше самочувствие, обратитесь за помощью к специалисту.

- Михаил Михайлович, как матери объяснить ребенку, почему папы нет дома и куда он отправился?

Михаил Калинкин:

- Для начала необходимо определить, о ребенке какого возраста мы говорим. Ведь тактика беседы с подростком и, например, с ребенком младшего возраста будет отличаться.

Также не лишним будет отметить, что объяснять необходимо тогда, когда папа находится еще дома, а не когда он неожиданно куда-то отправился. В противном случае стресс будет многократно усиливаться, ребенок может почувствовать себя ненужным, так как столь значимое для семьи событие от него скрыли.

Самой эффективной, на мой взгляд, формой беседы будет разговор, в котором участвуют оба родителя, ведь семья - это единая система, где каждый элемент взаимно влияет друг на друга. Подросток уже в достаточной степени понимает происходящее, поэтому завуалированные формы подачи информации нанесут скорее вред, чем пользу. Можно в доверительной форме рассказать о том, что происходит, продемонстрировать, что вы понимаете его озабоченность и готовы предложить свою любовь и поддержку для того, чтобы пройти этот сложный этап вместе.

Следует помнить, что дети хорошо «считывают» невербальные реакции родителей и всегда чувствуют, когда им говорят неправду. Поэтому даже с детьми дошкольного возраста не рекомендуется применять метод обмана. Лучше сказать правду, но в смягченной форме. Например, «папе нужно уехать по очень важному делу, он наш защитник».

Безусловно, данная ситуация обладает высокой стрессогенностью, и в случае необходимости всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

- Судя по сообщениям в соцсетях, многие жительницы области жалуются на депрессию, ощущение беспросветности, страх перед будущим. Можно ли самостоятельно принимать антидепрессанты, хотя бы легкие?

Михаил Калинкин:

- Прибегать к приему любого рода лекарственных средств без консультации со специалистом не рекомендуется. У всех нас есть свои индивидуальные особенности, связанные с состоянием, возрастом и т. д. Именно поэтому подбор медикаментозного лечения должен осуществлять врач.

Специалист определит, нужны ли медикаментозные средства, есть ли клинические проявления расстройств. Если это варианты расстройства, лечение которого невозможно без медикаментозного вмешательства, то доктор его предложит. Если есть возможность обойтись без медикаментов, доктор поможет выбрать подходы терапии, в том числе самопомощи.