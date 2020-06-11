Юрий Моисеев: Сделать все, чтобы жители с. Неверкино не уезжали

11.06.2020 | 09:04

Глава администрации Неверкинского района Юрий Моисеев, являющийся уроженцем Саратовской области, поделился с читателями портала PenzaInform.ru историей о том, как попал на этот пост. Чиновник рассказал, чем живет район и каковы планы органа местного самоуправления на 2020 год.

Юрий Моисеев окончил институт механизации сельского хозяйства имени Калинина в 1986 году. Работал в колхозе в Балтайском районе, где прошел путь от помощника бригадира до председателя. В конце прошлого века был избран главой муниципалитета и через четыре года службы перешел в правительство Саратовской области.

- Как это случилось?

- Меня пригласил Дмитрий Федорович Аяцков, который в то время (2002 год) работал губернатором. Это человек, которого я безгранично уважаю и до сих пор считаю своим учителем, кто и что бы о нем ни говорил. Два с половиной года я работал на должностях вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства. По своим причинам нужно было уйти, что я и сделал.

Некоторое время занимался бизнесом в Саратове, пока губернатор Пензенской области Василий Кузьмич Бочкарев не пригласил поработать в соседнем регионе. Много было предложений, но я сказал: «Нет, я далеко не поеду, если только в Неверкинский район, рядом с родиной». Людей знаю по работе инженером, постоянно сюда ездил.

«Вот и давай годика два поработаешь, потом видно будет!» - ответил мне Василий Кузьмич, и это затянулось уже на девять лет. Девять лет я здесь, но нисколько не жалею. Хороший район, хорошая область!

- Как жители смотрят на то, что администрацию возглавляет не их земляк, уроженец села Неверкино, а выходец из соседней области?

- Да нормально смотрят. Народ видит, когда действительно что-то делается, а когда сплошная болтовня. Недовольные, конечно, тоже есть, но куда же без них? Чем больше делаешь, тем больше требований к тебе предъявляют. Не хочу хвастаться, но меньше 100 миллионов в год мы в дороги не вкладываем. Можем с вами проехать в любое село и проверить, в каком состоянии находятся дороги. Конечно, даже в Неверкине есть переулки, где что-то недоделано, но в целом стараемся держать уровень. То же самое касается водопровода, энергетики, газа.

Наш район сам по себе особенный. Проживает четыре основные национальности: более 50% - это татары, затем идут чуваши, затем русские и потом мордва. Конечно, это ответственность. У нас очень много крупного рогатого скота в частных подворьях. И вот получается: 2018 год - засуха, 2019 год - засуха! Но люди поголовье не сбрасывают.

Замечу, что из Саратова я сюда никого не привел. Единственный, кто был со мной, это мой водитель, но он, к сожалению, приболел, и я был вынужден его отпустить. Остальные все здешние. Люди видят, что я очень жестко спрашиваю, и я всем говорю: «Я никого выгонять не собираюсь, ты сам уйдешь!»

- Возводятся ли в районе новые объекты?

- Конечно! Буквально в 20-м году новый садик открыли! У нас был старый деревянный детсад, зданию 100 лет. Разумеется, МЧС каждый год предъявляло требования, потому что постройка может загореться. Во время визита губернатора Пензенской области я ему предложил: «Есть национальные проекты, давайте поучаствуем, Иван Александрович». «У нас нет очередности!» - ответил он мне. - «Да! У нас нет очередности, но у нас проблема, о которой каждый год говорят проверяющие из МЧС и пожнадзора». В итоге мы вошли в программу и построили новое дошкольное учреждение.

- Бизнес в районе не зажимаете?

- Наоборот! Стараемся развивать. У нас мощный завод по переработке подсолнечника - это наши предприниматели. Даже отходы идут в дело. На территории Пензенской области действуют птицефабрики, и им поставляют отходы. Производительность предприятия - примерно 60-80 тонн в сутки. На сегодня в планах строительство птицефабрики яичного направления.

Собственник - очень цепкий человек, бывший военный. Он в свое время управлял всеми совхозами в министерстве обороны. Постоянно вкладывает в район. У нас сегодня два колбасных цеха на территории действует, и мы способны все мясо, которое есть у частников, переработать. Люди понимают, что это нормальные экологически чистые продукты, не какая-то там химия, и с удовольствием покупают.

Также работает маслосырозавод, мы очень большую реконструкцию провели. Сегодня перерабатываем немного, а летом прибавится где-то порядка 12 тонн в сутки. Вся продукция расходится на ура. Есть перспективы очень большие, будем работать. Я нацелен на то, чтобы производство развивалось. Если в селе не будет производства, то не на что будет содержать школы, ФАПы, дома культуры. Главы сельских администраций это понимают, и мы стараемся открывать малые предприятия, лишь бы было производство и работали наши земляки. Сейчас у нас очень серьезный швейный кластер развивается.

Конечно, трудности возникают, но их решаем в рабочем порядке. Еще до меня в 2006 году московская фирма выкупила порядка 9 тысяч гектаров земли. И практически 14 лет ни одного гектара они не обрабатывали. Территория зарастает лесом. Я пытаюсь вести переговоры, чтобы они отдали землю в долгосрочную аренду. Но людей не понимаю: платить налоги и не использовать. Ведь налоги они платят аккуратно. Квартал начинается, деньги сразу в бюджете. Есть свои ребята очень сильные, которые хотят использовать эти земли. Сегодня таких все больше и больше появляется. Надеюсь, что у нас все получится.

- Дружат ли в селе Неверкино со спортом?

- Вопросов по спорту у нас нет. Спорт у нас любят. В районе 28 сел, и в каждом есть свои спортивные площадки. Непосредственно в 2015 году построили бассейн в самом Неверкине - 4 дорожки по 25 м. Возведена многофункциональная площадка, где можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом. Это площадка с резиновым покрытием, которая работает 365 дней в году.

Кроме того, у нас в районе 7 площадок для занятий хоккеем. Есть детско-юношеская спортивная школа. У нас очень хорошие борцы. Много мастеров спорта и ребят, которые представляют наш район и нашу область на всех российских и международных соревнованиях.

Я сам спортсмен. Профессионально занимался тяжелой атлетикой, сегодня играю в волейбол, стою сам в воротах в хоккее. Достается, конечно, от молодежи. Денег на это жалеть нельзя: привлекаем спонсоров, недавно приобрели форму. Об этом же говорит и наш губернатор.

- Каковы ваши планы на этот год?

- Год серьезный, планы серьезные. Предстоят выборы, мы все это прекрасно понимаем. Считаю, необходимо поддержать действующего губернатора, потому что другого человека на этот пост, по моему мнению, нет. Это очень требовательный руководитель, но если что-то пообещал, всегда выполняет. Все помнит и спрашивает с нас, если случается, что его поручение не выполнено. Главная наша задача - это сделать все, чтобы люди, которые здесь проживают, как можно меньше выезжали за пределы района и области в поисках работы.

- Что пожелаете жителям района?

- Всем землякам, конечно, здоровья и удачи! Дороже, чем человеческая жизнь, на сегодня нет ничего, а все остальное, как говорится, появится. Если будем работать вместе, то все у нас получится!