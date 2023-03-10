В Заре водитель Toyota Land Cruiser объехал пробку по левой обочине

10.03.2023 | 10:14

Утром в пятницу, 10 марта, на выезде из микрорайона Заря в Пензе по традиции образовался серьезный затор. Не все автомобилисты согласились терять время в пробке.

Водитель Toyota Land Cruiser, к примеру, решил объехать машины по левой обочине, что категорически запрещено правилами дорожного движения.

«Торопыга», - высказался о нем автор видео, медленно двигавшийся по дороге в попутном направлении.

Женщина за кадром пошутила, что благодаря такому первопроходцу, как водитель иномарки, дорога стала не двух-, а трехполосной.

«Утром всегда так», «Они просто на работу едут, ну и все, там светофор такой!» - отметили комментаторы, обсуждая событие.

Источник фото № 2 - vk.com/avtohampenza, видео - vk.com/sova_penza.