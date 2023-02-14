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Автохамы

Правила не для всех: на Лермонтова водитель пошел на опасный обгон

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В Пензе на улице Лермонтова водитель совершил опасный маневр, едва не закончившийся столкновением.

Нарушение правил попало в объектив видеорегистратора. Кадры были сделаны в 16:53 в понедельник, 13 февраля, и появились в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».

Владелец регистратора, как и другие водители, остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова.

Когда загорелся зеленый и автомобилисты тронулись, внезапно слева появилась иномарка. Ее водитель пошел на обгон и при этом пересек двойную сплошную линию, оказавшись на полосе встречного движения.

Нарушитель прибавил скорость, ушел от столкновения со встречным автомобилем и, вернувшись в свою полосу движения, подрезал другую машину и повернул направо.

«ПДД не для всех», - прокомментировал аварийную ситуацию автор поста.

Комментаторы осудили действия нарушителя, указав, что он в тот момент думал только о себе.

«Пока не начнут принимать в ГИБДД наши записи с регистраторов с нарушениями ПДД, реальными видеофиксациями и читаемыми номерами и реально за это наказывать, ничего не изменится!» - высказался один из водителей.

Видео vk.com/sova_penza.

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