В Пензе очередной водитель похвастал в соцсети своими нарушениями

30.08.2021 | 10:02

Жители Пензенской области продолжают хвастать в социальных сетях нарушениями правил дорожного движения, выкладывая ролики.

Так, читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» ссылку на страницу пользователя социальной сети Instagram с ником xam__058. Там размещены снимки и видео с автомобилем Mercedes.

Пользователь делился с подписчиками видео, как он паркуется на пешеходных переходах, ездит по тротуарам, полосе встречного движения, превышает скорость. Ролики снимались в Пензе в разное время года. Кроме того, машина нарушителя полностью затонирована, номера скрыты.

«Даже фары затонированы. Откуда-то есть мигалки еще», - добавил читатель портала, поделившийся ссылкой.

Ранее сообщалось о злостном нарушителе с ником shumaherskiy.pnz. Он также выкладывал в Instagram записи с видеорегистратора. В роликах - автомобиль с явным превышением скорости начинает движение по улице 8 Марта, проезжает на запрещающий сигнал светофора и далее едет по Пушкина, Володарского, Куйбышева и Терновского. При этом водитель совершает обгоны с выездом на встречную полосу и едва не устраивает ДТП.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался мужчина 1999 года рождения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности и на 4 месяца был лишен права управлять транспортным средством за выезд на полосу встречного движения.