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Автохамы

В Пензе очередной водитель похвастал в соцсети своими нарушениями

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Жители Пензенской области продолжают хвастать в социальных сетях нарушениями правил дорожного движения, выкладывая ролики.

Так, читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» ссылку на страницу пользователя социальной сети Instagram с ником xam__058. Там размещены снимки и видео с автомобилем Mercedes.

Пользователь делился с подписчиками видео, как он паркуется на пешеходных переходах, ездит по тротуарам, полосе встречного движения, превышает скорость. Ролики снимались в Пензе в разное время года. Кроме того, машина нарушителя полностью затонирована, номера скрыты.

«Даже фары затонированы. Откуда-то есть мигалки еще», - добавил читатель портала, поделившийся ссылкой.

Ранее сообщалось о злостном нарушителе с ником shumaherskiy.pnz. Он также выкладывал в Instagram записи с видеорегистратора. В роликах - автомобиль с явным превышением скорости начинает движение по улице 8 Марта, проезжает на запрещающий сигнал светофора и далее едет по Пушкина, Володарского, Куйбышева и Терновского. При этом водитель совершает обгоны с выездом на встречную полосу и едва не устраивает ДТП.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался мужчина 1999 года рождения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности и на 4 месяца был лишен права управлять транспортным средством за выезд на полосу встречного движения.

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Гость||

Дол..ёб малолетний

Гость||

Не верю что это не фейк. Товариш придуряется для какой-нибудь цели, не просто же так.

Гость||

Ну это всё не простые детки. Это детки богачей: депутатов, начальников, чиновников, воров. И всё это до поры-до времени. Если пакам не жалко своих отпрысков, вот они и покупают им смертельные игрушки, или тюрьму заработают, или сами калеками станут, а то и вовсе на тот свет

Гость||

Ценга этому мэрсу-400 к в базарный день, а дешовых пантов у чувака, как будто на S500 ездит-сторобоскопы, тонер всего переда....на вэсте ито круче будешь, чем на этом хламе из 90-х

Гость||

Гость писал(a):

Ну это всё не простые детки. Это детки богачей:
Это понятно, но они же не дурачки. Значит делают всю эту пое...нь ради чего-то, может канал в ютупчике раскурчивают...

Гость||

Гость писал(a):

Ценга этому мэрсу-400 к в базарный день, а дешовых пантов
Да это понятно что куча говна этот мерс, так его и не жалко побаловаться. Вопрос цель какая, ну не дурачок же автор.

Гость||

Этот мерс без номеров стоит за Гусями на западной.

Гость||

по деревне можно и с китайскими стробоскопами ездить, гаи то нету в деревне. В любом городе ему гайцы сову на глобус натянут за эти гирлянды.

Гость||

И там в очереди гайцы стоят. Без яиц.в любом другом городе тут де бы этого ушлепка нахлобучили по полной. А в Пензе ГИБДД нет и не было.

Гость||

Гайцы уже не исправят.Может быть попытаются что-то сделать сотрудники ФСИН.

Имя: Гость
Комментарий:

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