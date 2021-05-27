Удивившего пензенцев манерой вождения автомобилиста накажут

27.05.2021 | 18:28

Сотрудники ГИБДД по Пензенской области установили личность водителя, нарушившего правила дорожного движения на трассе М5 в Бессоновском районе.

Ранее кадры с автомобилем «Ока», который на высокой скорости едет по обочине навстречу потоку, хотя полоса, по которой ему следовало двигаться, не загружена, появились в социальной сети Instagram.

Что вынудило автомобилиста нарушить ПДД, стало загадкой. Видео было сделано в селе Чемодановка Бессоновского района.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, нарушителем оказался 33-летний мужчина.

«В отношении водителя составлены два административный протокола: один - по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), второй – по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена)», - рассказали в Госавтоинспекции.

Санкция первой статьи предусматривает штраф в 1 500 рублей, второй - в 500.