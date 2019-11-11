Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|11:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.02

Автохамы | На ул. Володарского водитель жестко отвоевал себе место в ряду

11.11.2019|10:31
Печать

Видеорегистратор пензенца зафиксировал агрессивное поведение водителя Toyota на улице Володарского. Избежать ДТП удалось чудом.

Кадры были сделаны днем в четверг, 7 ноября, и появились в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 11-го числа. На них запечатлено, как водитель иномарки с госномером А771АА/58 решает перестроиться на правую полосу перед перекрестком с улицей Максима Горького. Однако неожиданным препятствием становится автолюбитель за рулем ВАЗ-2113, который не пропускает его, как и следовавший за отечественной машиной автор видео.

После пересечения перекрестка водитель Toyota оказывается на полосе встречного движения и начинает действовать жестко. Он буквально втискивается перед «тринадцатой», едва успевшей увернуться от столкновения.

«Челядь решила барина наказать», - пошутил один из комментаторов.

0
0
0
0
 
Гость|11.11.2019 10:58|

Однозначно лишение прав !

Гость|11.11.2019 11:00|

запилыш зассал быть!

А надо было в бочину крузаку засадить и всего делов-то!

Гость|11.11.2019 11:00|

Слуга народа на работу спешит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!