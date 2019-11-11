11.11.2019 | 10:31

Видеорегистратор пензенца зафиксировал агрессивное поведение водителя Toyota на улице Володарского. Избежать ДТП удалось чудом.

Кадры были сделаны днем в четверг, 7 ноября, и появились в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 11-го числа. На них запечатлено, как водитель иномарки с госномером А771АА/58 решает перестроиться на правую полосу перед перекрестком с улицей Максима Горького. Однако неожиданным препятствием становится автолюбитель за рулем ВАЗ-2113, который не пропускает его, как и следовавший за отечественной машиной автор видео.

После пересечения перекрестка водитель Toyota оказывается на полосе встречного движения и начинает действовать жестко. Он буквально втискивается перед «тринадцатой», едва успевшей увернуться от столкновения.

«Челядь решила барина наказать», - пошутил один из комментаторов.