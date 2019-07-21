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Автохамы | Пензенцы ездят навстречу потоку по дорогам с односторонним движением

21.07.2019|12:26
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В субботу, 20 июля, житель Пензы по имени Петр обратился в рубрику «Автохамы» с жалобой на водителей, которые ездят навстречу потоку по дорогам с односторонним движением.

Двух таких автолюбителей он снял на камеру 28 июня.

Первый - на «Ладе» с госномером Н384СЕ/58 - попался Петру на улице Красной в 8:58, второй - на автомобиле Nissan с госномером К939НР/58 - наверху улицы Московской в 11:00.

«Ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ. По 5 тысяч с каждого. А второго (на «Ниссане») вообще можно прав лишить - за откровенные наглость и хамство», - высказал свое мнение мужчина.

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Гость|21.07.2019 12:49|

а что вы хотели от людей у которых нет мозгов?? вот вопрос только кто таким вафлям права дал??

Гость|21.07.2019 12:51|

вот из-за таких люди на дорогах и гибнут... которые дальше своего пупка не видят...

Гость|21.07.2019 12:51|

Ну просто очень надо же. Он же никому не помешал.

Гость|21.07.2019 12:58|

Московскую пора до самого верха делать полностью пешеходной зоной.

Имя: Гость
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