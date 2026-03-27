Как появилось и что означает слово «сочельник»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В любимой сказке Пушкина читаем: «Вот в сочельник самый, в ночь, бог дает царице дочь...» Что же такое сочельник?

Сочельник еще недавно был одним из любимых в народе церковных праздников. Это канун Рождества и Крещения. Название родилось от слова «сочиво». Это блюдо, которое готовили специально в этот день для угощения всех домашних.

Сочивом на Руси называли сок (или молоко) из семян, а также кушанье из зерен. Хозяйка замачивала обваренные зерна злаков (пшеницы, ячменя, чечевицы) в соке семян, и блюдо получалось постным - масла в него не клали. Такую постную кашу ели в рождественский и крещенский сочельники. А еще готовили сочни - лепешки на конопляном масле с начинкой сверху или без нее.

В рождественский сочельник готовились к празднику так же, как сейчас к Новому году: тщательно прибирались в доме и украшали красный угол, где стояли иконы.

Вечером смотрели в окно: в праздник иней на деревьях - к добрым хлебам, ночь ясная и звездная - будет щедрый урожай ягод. В языке отражается культура народа, будем помнить об этом и говорить грамотно!