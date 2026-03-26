Почему не стоит ходить на кладбище на Пасху?

Вопрос от интернет-пользователя

Когда я был ребенком в советское время, то прекрасно помню, как на Пасху с родителями мы всегда ходили на кладбище к близким, поминали их. И людей на кладбище было очень много. А теперь слышу, что РПЦ не рекомендует ходить на кладбище на Пасху. Что произошло? Это какое-то нововведение?

Ответ специалиста

Действительно, сегодня представители Русской православной церкви все чаще напоминают, что Пасха не время для визитов на погост.

Как пояснил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, традиция ходить на кладбище именно в день Воскресения Христова - это своего рода «советский феномен».

В эпоху, когда храмы были закрыты, а за участие в пасхальных богослужениях можно было получить выговор или попасть в списки «неблагонадежных», люди искали легальный способ отметить праздник. Кладбище стало местом, где можно собраться и почувствовать связь с предками, не привлекая лишнего внимания властей. Произошло вынужденное замещение церковной службы походом к могилам.

С точки зрения церкви, Пасха - это день торжества жизни над смертью, время исключительной радости. В этот период в храмах даже приостанавливается совершение панихид. Смысл праздника заключается в вере в воскресение Христа, а не в скорби.

По словам священнослужителей, для поминовения усопших церковь выделяет специальный день - Радоницу, которая традиционно приходится на 9-й день после Пасхи. Именно тогда молитва об ушедших близких будет наиболее уместна.

Отдельное внимание духовенство уделяет привычке оставлять на могилах еду, куличи или алкоголь. Священник подчеркивают: те, кто ушел от нас, нуждаются не в физической пище, а в духовной поддержке - искренней молитве. Традиция «кормить» усопших считается отголоском язычества, которому нет места в православной культуре. Вместо того чтобы оставлять продукты на памятниках, лучше уделить время посещению праздничной службы и разделить пасхальную радость с живыми.