Насколько безвреден сыр с плесенью?

Очень тянет попробовать сыр с плесенью, но, как говорится, и хочется и колется. Одни говорят, что иного потом просто не захочу, другие - что отравлюсь с первого раза: там же плесень! Кто прав?

Белая плесень на сыре (как и голубая внутри) совсем не та же самая, что появляется на испорченных продуктах, ответили в Роскачестве. Ее выращивание строго контролируется, что позволяет соблюсти не только органолептические стандарты, но и требования к безопасности.

Сыр с плесенью отличается от обычного и пищевой ценностью. В нем больше белков, жиров, витаминов A, D, K2, группы В, минералов (кальция, селена, цинка, фосфора, натрия).

При умеренном употреблении - 30-50 г в день для взрослого - продукт поможет поддерживать кости и нервную систему в здоровом состоянии, снизить риск сердечно-сосудистых расстройств, нормализовать пищеварение (за счет ферментов).

А вот излишне увлекаться сыром с плесенью для здоровья вредно. Он солонее обычного, а значит, возрастет нагрузка на сосуды и почки. Из-за высокой жирности переедание быстро приведет к появлению лишнего веса.

И риск отравления действительно есть - если деликатес неправильно хранить. Ему требуются температура от +2 градусов до +6 и пергаментный пакет. Контейнер, где лежит кусок, должен быть приоткрыт, чтобы сыр «дышал». В таких условиях он может пролежать от 3 до 7 дней.

Полностью под запретом все виды сыра с плесенью для людей с ослабленным иммунитетом, с аллергией на молочный белок и пенициллин, для беременных и детей младше 5 лет.

При наличии гипертонии, заболеваний ЖКТ и нарушениях липидного обмена продукт можно аккуратно пробовать небольшими порциями, следя за «ответом» организма. То же самое допустимо при непереносимости лактозы: в процессе созревания сыра процент ее содержания понижается. Любой негативный симптом - сигнал полностью отказаться от сыра с плесенью.

Чтобы минимизировать все угрозы, следует выбирать товар правильно. У качественного деликатеса нет посторонних запахов, чужеродной плесени (черной, зеленой или пушистой), равномерная структура.