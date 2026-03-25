Какого человека называют деликатным?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Приятно, когда тебя окружают деликатные люди. То есть какие? Что значит деликатный и как грамотно написать слово?

Правильно - дЕлИкатный. Слово живет в русском давно, оно пришло к нам в Петровскую эпоху из родственного польского языка. Поляки заимствовали его у французов, а во французском оно родились от латинского delicatus, что значит «тонкий, нежный», поэтому требует к себе особого, бережного отношения.

Когда мы говорим, например, это деликатный вопрос или деликатное дело, значит, хотим подчеркнуть: относиться к ним нужно с осторожностью - чутко и тактично.

Перед тем как постирать костюм или свитер, читаем на бирке «только деликатная стирка». И понимаем: вещь нежная, нити тонкие - требуется бережная стирка, деликатная и деликатный отжИм.

Человека по сути нежного и тонкого, мы тоже называем дЕлИкатным. Это значит: он тактичен, предупредителен, вежлив и мягок в обращении с другими.

Знать историю слов полезно, чтобы говорить и писать грамотно!