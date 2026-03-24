Чем протереть стекла, чтобы на них оседало меньше пыли?

Вопрос от интернет-пользователя

Скоро буду мыть окна от зимней и весенней пыли. Есть ли какие-то средства, которые можно нанести на стекла, чтобы пыль меньше оседала?

Ответ специалиста

Мытье окон требует немало сил, и, чтобы результат радовал дольше, специалисты по клинингу используют средства с антистатическим эффектом. Они создают на поверхности стекла невидимую тончайшую пленку, которая не дает мелким частицам пыли «примагничиваться» к поверхности.

Самый доступный вариант, который можно найти в любом хозяйственном магазине, - специализированные спреи с пометкой «антистатик» с поверхностно-активными веществами (ПАВ) и силиконами в составе. После их использования стекло становится более скользким и грязь просто скатывается с него, не задерживаясь в микротрещинах.

Если вы предпочитаете народные методы, отлично работает слабый раствор обычного кондиционера для белья. Достаточно добавить 1 колпачок средства на литр воды и протереть уже чистые сухие окна. Эффект окажется не хуже, чем от профессиональной химии: пыль будет смываться дождем, а не оседать серым налетом.

Для максимальной защиты все чаще используют «антидождь» для автомобилей. Это средство разработано специально для суровых условий. Состав, нанесенный на домашние окна, создает мощный гидрофобный слой. После такой обработки стекла сохраняют идеальную прозрачность в 2–3 раза дольше обычного, что особенно актуально для жителей домов, расположенных рядом с оживленными трассами.