Печенье глазирОванное или глазИрованное?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Среди любимых сладостей глазурованное печенье. Или глазирОванное? Или глазИрованное? Как правильно?

Правильно: глазирОванное, с ударением на О. ГлазИрованное - ошибка, как и глазУрованное. Перед Р буква И, хотя глазированное печенье покрыто глазУрью.

Что же такое глазурь? Это густой сладкий сироп, которым украшают кондитерские изделия. Торт с шоколадной глазурью выглядит аппетитно и поблескивает. Глазурь и должна блестеть, как стекло: потому что немецкое по происхождению слово образовано от Glas, что значит «стекло».

В России глазурь появилась в конце XVIII века - сначала как особый стеклообразный сплав, который использовали для покрытия керамических изделий, чтобы они блестели. Тогда же и появился глагол глазуровать, с У.

Поэтому, если речь идет о статуэтках, посуде, кирпиче, плитке, покрытых глазурью, то правильно назвать их глазурованными. А если глазурью (сиропом) украшено что-нибудь съедобное, нужен глагол с И - глазировАть: поэтому глазированный сырок.

Итак, в глазурованной посуде красиво смотрятся глазированный торт и глазированное мороженое. Будем различать глаголы глазировать и глазуровать, чтобы говорить грамотно!