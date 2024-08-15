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Культура

Других вариантов нет: сгоревший дом на Гладкова обещали восстановить

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В Пензе деревянный дом № 24 на улице Гладкова, признанный объектом культурного наследия, обязательно восстановят. Строение сгорело 12 июня 2024 года.

Причина случившегося и виновники все еще устанавливаются, рассказал в четверг, 15 августа, во время организованного ЦУР прямого эфира министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Дом на Гладкова является памятником местного значения. У него 7 собственников.

«Взаимодействие по вопросам охраны проходит достаточно тяжело. Однако мы взаимодействуем, и в этом вопросе нам помогает администрация города Пензы», - сообщил Александр Понякин.

По его словам, сейчас первая задача - благоустроить территорию памятника, расчистить ее от мусора, установить ограждение для безопасности пешеходов.

«Следующий этап - проработка вопроса о восстановлении данного объекта культурного наследия», - пояснил Понякин.

Он подчеркнул: дом восстановят, «потому что законодательство других вариантов не дает». Работами должны заниматься собственники дома.

Пока проектно-сметной документации нет, неясен срок реконструкции.

Дом на Гладкова был построен в конце XIX - начале XX века. К нему водили экскурсии, также образец деревянного зодчества рисовали ребята из художественной школы, расположенной поблизости.

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Источник — фото Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области
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