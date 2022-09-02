Стало известно, кому положены 5 000 рублей за счастливый брак

02.09.2022 | 07:57

Государство поддерживает не только семьи с детьми. На единовременную выплату могут рассчитывать и счастливые супруги.

По словам начальника территориального отдела ЗАГС Первомайского района г. Пензы Марины Трошко, денежная выплата положена гражданам РФ, прожившим в браке полвека.

«Супруги, прожившие в зарегистрированном браке 50 и более лет, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. В 2022 году это те, кто женился в 1972-м», - рассказала Трошко.

Специалист отметила, что на деньги могут рассчитывать все граждане, кто связал себя узами брака именно в 1972-м - независимо от месяца регистрации брака.

«Если при каких-то обстоятельствах супруги не смогут получить вознаграждение в этом году, то сумма не сгорает, его можно оформить в следующем», - уточнила Марина Трошко.

Эксперт пояснила, что обоим супругам необходимо обратиться в любой территориальный отдел ЗАГС, предъявить паспорта и свидетельство о заключении брака, написать совместно заявление с указанием получателя выплаты и реквизитов счета в банке для перечисления денежных средств.