На ГПЗ-24 начали готовить участок под строительство нового ФОКа

21.04.2023 | 18:12

«За воротами, за беговой дорожкой, к улице Измайлова - там будет располагаться ФОК с футбольным полем», - сообщил 1-й заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Рядом с бывшим стадионом «Локомотив» приступили к подготовке земельного участка под строительство нового объекта. Разговоры о его необходимости велись давно. Микрорайон застраивается, количество жителей увеличивается.

«Футбольное поле с подогревом, чтобы местные жители, любители футбола могли пользоваться им круглогодично. Рядом будет располагаться ФОК с площадкой для волейбола и, скорее всего, для любительского мини-футбола», - рассказал Эдуард Копылов.

За основу взяли проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Каменке. По образу и подобию, а то и лучше, сделают в Пензе. Там, где запланирован объект, выполняют подготовительные работы.

«На строительной площадке будущего ФОКа ведутся снос зеленых насаждений, валка деревьев мягких пород, выкорчевка пней. Дальше будет производиться вертикальная планировка, засыпка грунтом, насыпь», - объяснил ведущий инженер Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Наиль Шарипов.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта будет соседствовать с ранее действовавшим стадионом «Локомотив». К нему по старой памяти приходят местные, чтобы провести время с пользой для здоровья.

«Много людей гуляют, с колясками отдыхают, здесь зеленая зона. И поляна здесь пускай древняя, но она все-таки выручала, дети занимались», - отметил директор спортивной школы № 8 г. Пензы Юрий Туктаров.

Теперь ждут новое поле и современный ФОК. На их строительство будет направлено почти 300 миллионов рублей.

«Это федеральный проект «Спорт - норма жизни», федеральные деньги. Мы создадим его в следующем году», - подчеркнул Эдуард Копылов.