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Спорт

Регбисты «Локомотива» вернулись с южноафриканского сбора

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После возвращения с южноафриканского сбора регбисты «Локомотива» возобновили тренировки, причем по новой программе. Команда разделилась на две части - нападающие работают над компонентами классической разновидности, защитники готовятся к оставшимся двум турам российской «семерки» - они пройдут в начале апреля.

«Есть небольшие опасения, что команда, может, в этот момент будет разделена. Но при этом мы выполняем и другие цели. Мы хотим попробовать забрать чемпионат по олимпийской дисциплине, по регби-7, и подтвердить те медали, которые мы завоевывали на протяжении последних двух лет», - сообщил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Африканский сбор, по мнению игроков и тренеров, получился продуктивным. Хорошая погода, качественные поля, созданные условия для тренировок позволили «железнодорожникам» комфортно влиться в процесс после длительного перерыва. Да и атмосфера в ЮАР максимально регбийная.

«Когда даже едешь просто на автобусе мимо дворов, там повсюду регбийные поля, видно, как дети играют. Конечно, другое ощущение, не как у нас», - рассказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Владислав Созонов.

Кроме того, сурская дружина провела два тест-матча против южноафриканских регбистов. Если в первом из них еще чувствовалась неуверенность и пензенцы уступили (22:29), то повторный поединок показал явный прогресс. «Локомотив» взял реванш со счетом 22:7 при громкой поддержке болельщиков.

«Было очень классно, что семьи рядом и поддерживают нас. Думаю, игроки «Локомотива» увидели, как южноафриканцы любят регби, и наши семьи - особенно. Они болели за нас в каждой игре», - отметил игрок РК «Локомотив-Пенза» Руди ван Ройен.

Совсем скоро «семерочная» команда отправится в Сочи, где и пройдут туры чемпионата России. А первенство по регби-15 возобновится для «Локомотива» 21 апреля, когда в Дзержинске пензенцы встретятся с местным «Химиком».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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