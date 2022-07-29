Спорт

Пензенский «Зенит» не сумел прервать серию проигрышей

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Футболисты «Зенита» не смогли прервать проигрышную серию, настигшую команду на старте чемпионата ФНЛ. В матче с дублем хабаровского СКА на первый план вышла реализация голевых моментов. Хозяева имели отличные шансы для взятия ворот, но забить до перерыва не сумели, а дальневосточники дважды использовали свои стремительные контратаки.

«От ребят требовалось играть в современный, быстрый, с приключениями футбол с агрессивным отбором, что мы сегодня и сделали. Где-то нам повезло», - прокомментировал главный тренер команды «СКА-Хабаровск-2» Георгий Бычков.

В начале второго тайма хабаровчане окончательно сняли вопросы о победителе, в третий раз забив мяч в ворота «Зенита». Тем не менее пензенцы не сдавались, за что наградой стал гол престижа, забитый Евгением Егоровым. Но спасти матч было невозможно - «армейцы» выиграли со счетом 3:1.

«Можно красиво играть и не забивать, а можно обороняться и использовать свои шансы. Сегодня мы пытались сыграть и так, и так, но в итоге те моменты, которые сами создавали, не реализовали. Хорошо, Егоров до конца доработал, забил», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Пензенские футболисты без раскачки начали подготовку к следующему домашнему поединку. Ведь ближайший соперник, «Динамо» из Владивостока, выйдет на домашнее поле «Зенита» уже в воскресенье, 31 июля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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