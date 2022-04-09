В Каменке прошла спартакиада работников образования

09.04.2022 | 20:00

Сотрудники образовательных учреждений Каменского района сменили повседневную одежду на спортивную форму, чтобы стать участниками спартакиады среди представителей своей сферы деятельности. Состязания провели в средней школе № 5 районного центра.

«Желаю, чтобы вы сегодня проявили все лучшие спортивные качества, чтобы вы могли еще раз почувствовать командный дух, а самое главное - получить огромное удовольствие от мероприятия и общения друг с другом», - взяла слово начальник управления образования Каменского района Елена Коняшкина.

Работники образования состязались под всегда актуальным девизом «Быстрее, выше, сильнее». Борьба шла между пятью сборными в нескольких видах: волейбол, стрельба, шашки, дартс.

«Все-таки спорт - это жизнь. Чтобы учитель, педагог, воспитатель, тренер - все понимали, что без спорта, без заряда энергии невозможно и учить, и вообще жить счастливо», - отметила председатель профсоюза работников образования Каменского района Галина Дубинина.

Самым спортивным педагогам по итогам районной спартакиады достались заслуженные награды.