В Каменке прошла спартакиада работников образования

Сотрудники образовательных учреждений Каменского района сменили повседневную одежду на спортивную форму, чтобы стать участниками спартакиады среди представителей своей сферы деятельности. Состязания провели в средней школе № 5 районного центра.
«Желаю, чтобы вы сегодня проявили все лучшие спортивные качества, чтобы вы могли еще раз почувствовать командный дух, а самое главное - получить огромное удовольствие от мероприятия и общения друг с другом», - взяла слово начальник управления образования Каменского района Елена Коняшкина.
Работники образования состязались под всегда актуальным девизом «Быстрее, выше, сильнее». Борьба шла между пятью сборными в нескольких видах: волейбол, стрельба, шашки, дартс.
«Все-таки спорт - это жизнь. Чтобы учитель, педагог, воспитатель, тренер - все понимали, что без спорта, без заряда энергии невозможно и учить, и вообще жить счастливо», - отметила председатель профсоюза работников образования Каменского района Галина Дубинина.
Самым спортивным педагогам по итогам районной спартакиады достались заслуженные награды.
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