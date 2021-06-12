Спорт

В Пензе прошли отборочные соревнования по легкой атлетике

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Чтобы принять участие в чемпионате и универсиаде вузов Пензенской области по легкой атлетике, нужно обладать спортивным разрядом. На стадион «Первомайский» вышли только лучшие из лучших.

«Для достижения своих целей надо очень много работать. А любая работа должна быть поддержана талантом. Талант, умноженный на работу, дает хороший результат», - отметила главный судья соревнований Ольга Копылова.

Соревнования продлились два дня. В первый спортсмены преодолевали дистанции в 100, 400 и 1 500 метров, во второй - 200 и 800 , а также состязались в эстафете 4×100. Кроме того, девушки испытали себя в беге на 3 километра, а мужчины - на 5. Возрастных ограничений не установили.

«Только упорные тренировки! Было два сбора, по две тренировки в день - и вот такой результат», - прокомментировал участник соревнований Владислав Паршин.

Из девушек отличилась Карина Башкирцева - первой преодолела 800 метров.

«Главное - поймать и не упустить возможность выйти вперед. Ошибку сделала, что на вираже пошла обгонять, но, думаю, результат улучшила, так что все прошло как полагается», - рассказала спортсменка.

Соревнования Пензенской области - отборочные. Впереди ждут всероссийские.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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