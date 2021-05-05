Спорт

Пензенские школьники приняли участие в шахматном турнире

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Аплодисменты звучали в спортивной школе № 7. Чествовали юных шахматистов - победителей турнира «Майское созвездие».

Соревнования проходили на протяжении двух дней. Изначально 175 человек боролись за призы. Каждый из ребят прошел семь туров.

«Играли хорошо, приятно было посмотреть. Даже дети младшего возраста играли наравне с большими. Турнир показал, что у нас есть хорошая смена», - отметил организатор соревнований Олег Кучурин.

После церемонии награждения самых сильных шахматистов пригласили принять участие в блицтурнире. 30 человек удостоились такой чести. В их числе был Захар Синицын.

«Я занимаюсь семь лет. Пришел в шахматы по интересу. Они мне понравились, меня мама научила в них играть. Шахматы мне помогают, тренирую мозг. Я хорошо считаю, задачи решаю сложные», - рассказал Захар.

Победителей блицигры наградили отдельно. Следующие массовые соревнования у юных шахматистов состоятся в июне, после окончания учебного года.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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