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Спорт

Пензенские регбисты завоевали бронзу на первенстве страны

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С бронзовыми медалями вернулись юные пензенские регбисты из Красноярска, где проходило первенство страны среди парней младше 18 лет. На элитных соревнованиях собрались девять команд. Сурские ребята с самого начала оказались в сложном переплете.

«Мы попали в сильную команду. У нас в группе были «Красный яр» и из Кемеровской области - это сильные команды и тяжелые в физическом плане», - рассказал главный тренер юношеской сборной Пензенской области по регби Кирилл Захаров.

Но в отчаянной борьбе пензенцы с уверенным счетом одолели и тех, и других.

Полуфинал со сборной Московской области оказался неудачным. Как говорят пензенские тренеры, «не пошла игра у лидеров». Досадные ошибки все испортили, но оставался шанс взять золото первенства России. Однако сурские спортсмены в решающей схватке уступили фавориту турнира, команде «Енисей-СТМ», со счетом 13:14. По регбийным меркам, это даже проигрышем назвать нельзя.

«Я был доволен этой игрой, как ребята себя показали. Эта игра - их задел на будущее. «Енисей» - они и так боялись Пензенскую область, а теперь будут вдвойне по-другому готовиться», - пояснил Кирилл Захаров.

Если не возникнет препятствий, связанных с усилением режима повышенной готовности, то в конце октября пензенская команда отправится в Краснодар на первенство России по олимпийскому виду регби - «семерке».

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